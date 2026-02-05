¡Día del crack! Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. celebran su cumpleaños

Cristiano Ronaldo con la selección nacional de Portugal y Neymar Jr. con la selección nacional de Brasil. Foto: Canva

El 5 de febrero no es un día cualquiera en el fútbol. Es el cumpleaños de dos de los jugadores más talentosos que ha visto el mundo en los últimos 20 años. Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. no solo poseen un palmarés envidiable y extensas estadisticas de goles, sino que también comparten cumpleaños.

En el caso del portugués, cumple 41 años, y aunque no pasa su mejor momento desde que llegó a Arabia Saudita en diciembre de 2022, tiene una carrera digna de recordar. Por el lado del brasileño, 34 años, hoy milita en el fútbol de su país con el club que lo vio nacer con la esperanza de jugar el Mundial.

Cristiano Ronaldo, un goleador incanzable

El hombre nacido en Madeira, Portugal, debutó en 2002 con Sporting de Lisboa. Allí jugó 25 partidos, marcó tres goles y ganó la Supercopa de su país. Rapidamente dio el salto al fútbol europeo de elite de la mano de Alex Ferguson.

El legendario entrenador escoces lo llevó a Manchester United con la promesa de convertirlo en una estrella mundial. Y cumplió. El portugués ganó nueve títulos entre los que destacan tres Premier League y una Champions League.

Durante su mejor momento en Inglaterra, Real Madrid pagó EUR 94 millones por Ronaldo, convirtiendolo en el fichaje más costoso del mundo en ese momento. En la capital española agrandó su leyenda con 15 trofeos más entre los que se recuerdan cinco Champions, tres de forma consecutiva.

En 2018, Ronaldo decidió fichar por Juventus en donde le quedó faltando una UEFA Champions League. Luego de cuatro años en Italia, volvió a Manchester para un “último baile” con Manchester United, pero su relación con el club se deterioró a tal punto que de allí salió al fútbol arabe saudí con Al Nassr.

Neymar Jr., el rey sin corona

El astro brasileño debutó como profesional con Santos en 2009. Luego de cuatro años y medio y una Copa Libertadores, Neymar emigró hacia el fútbol europeo, especificamente FC Barcelona que pagó EUR 88 millones por él.

En España, vivió algunos de sus mejores años en el fútbol, formando un tridente irrepetible con Lionel Messi y Luis Suárez. Allí permaneció cuatro temporadas y ganó 10 títulos, entre ellos la última orejona del Barça.

Luego de perder brillo a la sombra de Messi, el crack paulista dedició emigrar hacia Francia de la mano del París Saint-Germain (PSG), club que pagó por el EUR 222 millones, haciendolo el traspaso más cara en la historia hasta hoy.

Sin embargo, en la capital gala, aunque mostró el mejor nivel individual de su carrera, no logró el objetivo del club, la Champions League. Tuvo un breve paso por el Al-Hilal de Arabia Saudita hasta que finalmente volvió a Brasil de la mano de Santos, del cual salvó de su segundo descenso la temporada anterior.

Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. en el Mundial 2026

Faltan un poco más de cuatro meses para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 y ambos cumpleañeros esperan ver su nombre en la lista de convocados de su selección. En el caso de Portugal, Cristiano es el líder natural de su selección, por lo que es probable verlo en la Copa del Mundo.

No obstante, por el lado de Brasil no esta tan clara la presencia de de Neymar, pues Carlo Ancelotti, técnico de la pentacampeona del mundo, ha dicho publicamente que no le bastará el nombre para ser uno de los 26 elegidos.

En conclusión, en caso de verlos en el Mundial 2026, es muy posible que sea el último de ambos. Uno con 41 años y el otro con 34, se esperanzan con cerrar una maravillosa carrera en el máximo escenario del fútbol mundial.

