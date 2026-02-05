Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

Este es el golazo que le marcó Rafael Santos Borré a Flamengo en el Maracana: video

Internacional de Porto Alegre empató 1-1 contra el club carioca por la segunda fecha del Brasileirão.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
05 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
Rafael Santos Borré de Internacional disputa el balón con Saúl Ñíguez de Flamengo en un partido por los octavos de final de la Copa Libertadores en el estadio Estadio Beira-Rio en Brasil.
Rafael Santos Borré de Internacional disputa el balón con Saúl Ñíguez de Flamengo en un partido por los octavos de final de la Copa Libertadores en el estadio Estadio Beira-Rio en Brasil.
Foto: EFE - Ricardo Rimoli
Rafael Santos Borré suma puntos con Néstor Lorenzo. El pasado miércoles 4 de febrero de 2026, Flamengo e Internacional de Porto Alegre se enfrentaron en el estadio Maracana de Río de Janeiro por la segunda jornada del Brasileirão. Un encuentro en el que el delantero colombiano fue protagonista.

Sobre el minuto 45+2, a punto de terminarse el primer tiempo, Borré recibió un balón rastrero de manera frontal al arco rival. Ya en el área chica, el barranquillero de 30 años amagó hacia su pierna menos hábil y con ella “picó” la pelota y marcó el 1-0 en el partido, el cual se marchó al entretiempo con ese marcador.

Flamengo 1-1 Internacional de Porto Alegre

Ya en el segundo tiempo, un tanto de penal del uruguayo Giorgian de Arrascaeta emparejó las acciones. El electrónico no se movió más y el encuentro terminó con un empate a un gol entre ambas escuadras brasileñas.

Aunque apenas es el segundo partido de la actual temporada, ni Flamengo ni Inter de Porto Alegre han podido sumar sus primeros tres puntos. Ambos conjuntos hoy estan en la parte media de la tabla; puesto 13 y 14 respectivamente.

Volviendo al jugador de la selección de Colombia, Rafael Santos Borré, este suma primer gol en el Serie A de Brasil. Una temporada que él espera sea redonda, al menos desde lo personal, pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Números de Borré en Colombia

El ex Deportivo Cali suma nueve partidos por Copa América con la selección, 18 por Eliminatorias Sudamericanas y 17 amistosos. En estos últimos cotejos es en los que ha sumado más goles, cuatro, pero tiene dos más por Eliminatorias.

En total, son seis dianas en 44 encuentros. Una estadistica muy discrteta para un delantero centro, pero que no le ha impedido ser uno de los más recurrentes en las convocatorias de Néstor Lorenzo en la selección de Colombia.

Habrá que esperar si Borré mantiene el ritmo goleador con Internacional de Porto Alegre y si eso le alcanza para ser llamado a los amistosos de marzo frente a Croacia y Francia. Y, porque no, jugar su primera Copa del Mundo.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

