¡Ojo! Daniel Muñoz se retiró lesionado luego de una fuerte caída sobre el hombro. ¿Es grave?

Se encienden las alarmas en la selección de Colombia. El lateral derecho del combinado patrio tuvo que salir lesionado de su hombro derecho en el partido entre Crystal Palace y Tottenham por la fecha 29 de la Premier League. Sus muestras de dolor preocupan al entrenador Néstor Lorenzo.

En medio de la disputa de un balón por la banda, Muñoz logró adelantarse para salir de la jugada, pero no contaba con que un jugador del elenco local lo haría caer al piso, recibiendo el impacto en su hombro derecho. La acción ni siquiera le dio tiempo al jugador colombiano de poner una mano de apoyo en el piso.

Inmediatamente, los miembros del staff médico de Crystal Palace atendieron al ex Atlético Nacional y pidieron el cambio enseguida apenas en el minuto 14. Por lo visto en las imágenes, Daniel Muñoz se retiró sosteniéndose el hombro con su otro brazo y con claras muestras de angustia en sus ojos y su rostro.

¿Qué tan grave es la lesión de Daniel Muñoz?

Aún es imposible determinar la gravedad del asunto para Muñoz. Habrá que esperar el reporte oficial de su club en Inglaterra. Sin duda, una información que no solo importa en el Viejo Continente, sino también en la selección de Colombia.

El antioqueño de 29 años ha sido pieza fundamental para el seleccionador nacional durante todo su proceso. Incluso el ex Genk de Bélgica ya era titular desde las épocas de Reinaldo Rueda, jugando la Copa América Brasil 2021.

Eso sí, Daniel Muñoz no pudo jugar la final de este certamen en 2024 por una expulsión en la semifinal frente a Uruguay. Una situación, esta vez por lesión, que querrá evitar a toda costa a un poco menos de 100 días para el Mundial.

