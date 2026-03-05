Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¡Ojo! Daniel Muñoz se retiró lesionado luego de una fuerte caída sobre el hombro. ¿Es grave?

Apenas 14 minutos le duró el partido al futbolista de la selección de Colombia con Crystal Palace contra Tottenham en la fecha 29 de la Premier League.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
05 de marzo de 2026 - 08:47 p. m.
Daniel Muñoz saliendo del campo de juego lesionado de su hombro derecho en el partido por Premier League entre Crystal Palace y Tottenham Hotspur.
Daniel Muñoz saliendo del campo de juego lesionado de su hombro derecho en el partido por Premier League entre Crystal Palace y Tottenham Hotspur.
Foto: ESPN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Se encienden las alarmas en la selección de Colombia. El lateral derecho del combinado patrio tuvo que salir lesionado de su hombro derecho en el partido entre Crystal Palace y Tottenham por la fecha 29 de la Premier League. Sus muestras de dolor preocupan al entrenador Néstor Lorenzo.

En medio de la disputa de un balón por la banda, Muñoz logró adelantarse para salir de la jugada, pero no contaba con que un jugador del elenco local lo haría caer al piso, recibiendo el impacto en su hombro derecho. La acción ni siquiera le dio tiempo al jugador colombiano de poner una mano de apoyo en el piso.

Vínculos relacionados

Inter Miami cambia de casa: Nu Stadium, el ambicioso proyecto que debutará en la MLS
Copa Libertadores y Sudamericana: cuándo es el sorteo y rivales de los equipos colombianos
Definida la final de la Copa del Rey: Real Sociedad le ganó a Athletic de Bilbao

Inmediatamente, los miembros del staff médico de Crystal Palace atendieron al ex Atlético Nacional y pidieron el cambio enseguida apenas en el minuto 14. Por lo visto en las imágenes, Daniel Muñoz se retiró sosteniéndose el hombro con su otro brazo y con claras muestras de angustia en sus ojos y su rostro.

¿Qué tan grave es la lesión de Daniel Muñoz?

Aún es imposible determinar la gravedad del asunto para Muñoz. Habrá que esperar el reporte oficial de su club en Inglaterra. Sin duda, una información que no solo importa en el Viejo Continente, sino también en la selección de Colombia.

El antioqueño de 29 años ha sido pieza fundamental para el seleccionador nacional durante todo su proceso. Incluso el ex Genk de Bélgica ya era titular desde las épocas de Reinaldo Rueda, jugando la Copa América Brasil 2021.

Eso sí, Daniel Muñoz no pudo jugar la final de este certamen en 2024 por una expulsión en la semifinal frente a Uruguay. Una situación, esta vez por lesión, que querrá evitar a toda costa a un poco menos de 100 días para el Mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Daniel Muñoz

Selección Colombia

Selección de Colombia

Selección de Fútbol de Colombia

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026

Crystal Palace

Premier League

Crystal Palace vs. Tottenham

Crystal Palace - Tottenham

qué tan grave es la lesión de Daniel Muñoz

lesión de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz lesionado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.