Inter Miami cambia de casa: Nu Stadium, el ambicioso proyecto que debutará en la MLS

La inauguración del nuevo recinto está programada para el 4 de abril de 2026.

Diego Alejandro Daza Gómez
05 de marzo de 2026 - 05:47 p. m.
Inter Miami, equipo donde juega Lionel Messi, tendrá un nuevo hogar. El estadio del club será oficialmente llamado Nu Stadium, gracias a un acuerdo con el banco brasileño Nubank (Nu), fundado por el colombiano David Vélez.

La inauguración está programada para el 4 de abril de 2026, en un partido de la liga de Estados Unidos, la Major League Soccer (MLS), contra Austin FC.

El Nu Stadium estará ubicado dentro del complejo Miami Freedom Park, cerca del aeropuerto, y contará con una capacidad para 26.700 espectadores.

Con esta nueva sede, Inter Miami dará un paso importante en su consolidación dentro de la liga estadounidense, después de disputar hasta ahora sus partidos en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, donde recientemente conquistaron la MLS Cup en diciembre.

Nu es exactamente el socio que buscamos: impulsado por la misma mentalidad disruptiva y la misma ambición global que definen al Inter Miami”, dijo Jorge Mas, dueño principal del equipo.

El acuerdo con Nubank incluye la presencia del logo de Nu en la espalda de las camisetas del equipo, que se podrá mostrar cuando la MLS permita publicidad en los uniformes a partir de agosto de 2026.

Además, el estadio no se limitará al fútbol; también servirá como escenario para conciertos y otros eventos masivos, ampliando su uso más allá del deporte.

Nubank, fundado en 2013 en São Paulo, se ha convertido en uno de los principales bancos digitales del mundo, con 131 millones de clientes y presencia en México y Colombia.

Recientemente, la entidad financiera recibió la aprobación para operar en Estados Unidos, lo que refuerza su proyección internacional y su vínculo con proyectos de alto perfil, como el Nu Stadium.

Con esta alianza, Inter Miami no solo estrena estadio, sino que también afianza su crecimiento como uno de los equipos más visibles de la MLS.

Nu Stadium consolidará nuestra marca en Estados Unidos, lo que nos permitirá conectar con una comunidad internacional diversa mientras construimos la plataforma de tecnología de consumo más influyente del mundo”, afirmó Cristina Junqueira, cofundadora y CEO del banco en Estados Unidos.

