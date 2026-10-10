 

Publicidad

Diomandé apareció con gol clave para Real Madrid y Vinicius desató la polémica

Real Madrid encontró en Yan Diomandé al protagonista que esperaba tras la millonaria inversión por su fichaje, mientras Vinicius quedó en el centro de la polémica por su expulsión.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Agencia AFP
Real Madrid encontró en Yan Diomande al protagonista que esperaba tras la millonaria inversión por su fichaje, mientras Vinicius quedó en el centro de la polémica por su expulsión.
Real Madrid encontró en Yan Diomande al protagonista que esperaba tras la millonaria inversión por su fichaje, mientras Vinicius quedó en el centro de la polémica por su expulsión.
Foto: EFE - Chema Moya

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Real Madrid ganó 1-0 al Villarreal en su campo este sábado en la octava fecha de LaLiga, para seguir en la estela del líder Barcelona en un partido en el que Vinícius fue expulsado.

Un gol de Yan Diomandé (62′) dio una victoria balsámica para el Real Madrid, que se aupó provisionalmente al tercer puesto de la clasificación a seis puntos del conjunto culé.

El Real Madrid se llevó la victoria en un ejercicio de resistencia tras quedarse con diez por la expulsión de Vinícius (72′) después de una revisión en VAR.

El brasileño fue excluido y el gol que acababa de marcar anulado por tirar del pelo a un rival en el inicio de la jugada.

Le puede interesar

Vinícius había salido al campo en el descanso, tras iniciar el partido en el banquillo, después de que el técnico José Mourinho pusiera al joven marfileño Yan Diomande de titular en su lugar.

El equipo blanco tuvo algo más el balón, pero le costaba superar la presión del Submarino Amarillo.

Kylian Mbappé pudo adelantar a su equipo tras culminar una buena combinación a tres en el área, pero su disparo se fue al palo (7′).

El encuentro se perfilaba como un examen para el astro francés ante su afición después de sus imágenes saliendo de una discoteca o montando en bicicleta, tras abandonar la selección francesa con molestias.

Le recomendamos leer: Barcelona sigue imparable: goleó al Getafe de Mojica y amplió su ventaja en LaLiga

El francés fue defendido por su entrenador el viernes y este sábado la afición en el Bernabéu lo recibió con indiferencia.

El delantero galo tuvo una nueva ocasión tras un gran pase de Trend-Alexander Arnold, pero su tiro lo desbarató el portero Peter Gulácsi (21′).

A la vuelta del descanso, la entrada de Vinícius animó al Real Madrid, que había visto cómo el Villarreal había subido un punto su intensidad.

Thibaut Courtois sacó dos tiros consecutivos de Pape Gueye (60′, 61′), y el Real Madrid respondió con el gol de Diomandé con un disparo cruzado (62′).

El tanto sirvió para dar tranquilidad al equipo blanco, que empezaba a ponerse nervioso ante la falta de gol.

El Real Madrid empezó a llegar más y Vinícius encontró el gol al rematar una gran cabalgada de Bellingham, pero el tanto fue anulado y el brasileño expulsado (72′).

Publicidad

Con uno menos, Real Madrid dio un paso atrás buscando resistir ante un Villarreal que se volcó sobre la portería merengue sin lograr encontrar el empate.

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Por Agencia AFP

Temas recomendados:

España

Europa

la SEDE

La SEDE de El Espectador

LaLiga

Real Madrid
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido