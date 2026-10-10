"Estamos jugando muy bien", dijo Gabriel Jesus tras el encuentro a DAZN.

El inglés Anthony Gordon abrió pronto el marcador (2′), el brasileño Gabriel Jesús amplió la cuenta (30′) y Jules Koundé puso el 3-0 definitivo (73′) para el Barça que se presentó en el Camp Nou con muchas rotaciones.

Barcelona sigue imparable liderando con autoridad LaLiga tras golear 3-0 al Getafe en su campo este sábado en la octava fecha del campeonato español, en la que el Atlético ganó 2-1 al Alavés.

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Barcelona sigue imparable: goleó al Getafe de Mojica y amplió su ventaja en LaLiga

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El vigente campeón liguero no acusó el parón internacional y ni los numerosos cambios introducidos por el técnico Hansi Flick, incluido el obligado por la ausencia de su goleador Raphinha, que volvió tocado de los compromisos con Brasil.

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El técnico alemán dio descanso a varios de los habituales, lo que no impidió que el Barça siga contando sus partidos de LaLiga por victorias.

El triunfo fue el mejor homenaje para un exazulgrana como Pedro Rodríguez, campeón del mundo en 2010 con España, que hizo el saque de honor tras anunciar esta semana su retirada del fútbol.

✅ Honorary kick-off by Barça legend Pedro Rodríguez! What an incredible career, Pedrito! 🙌 https://t.co/oqBhTLOABg — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 10, 2026

El Barcelona se adelantó pronto en el marcador con un disparo desde la media luna del área de Anthony Gordon (2′) para hacer su primer tanto de azulgrana.

Dominio de Barcelona

Por delante en el marcador, el Barça tomó las riendas del partido ante un Getafe que esperaba atrás para tratar de salir al contraataque.

El ‘Geta’ apenas inquietó la portería defendida por Joan García ahogado por la presión rival.

A la media hora de juego, Gabriel Jesus, que este sábado ocupó la plaza de su compatriota Raphinha, aprovechó un error del central argentino Zaid Romero para ampliar la ventaja.

El brasileño robó en el pico del área, se fue hacia el centro y soltó un tiro ajustado al palo (30′).

Llegado sobre la campana en la última ventana de mercado, Gabriel Jesus sumó su segundo tanto en apenas cuatro apariciones en LaLiga con el equipo azulgrana.

"Jugar con estos jugadores es muy fácil y eso me facilita tener ocasiones", dijo Gabriel Jesus.

El partido mantuvo la misma tónica tras el descanso con un Barça dominador ante un Getafe, que intentó dar un tímido paso adelante.

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El Barcelona siguió rondando el área contraria hasta que Koundé remató en boca de gol un centro de Lamine Yamal (73).

El defensor anotó su primer gol en LaLiga el día en que se convirtió en el jugador francés con más partidos oficiales de azulgrana (194) superando a Eric Abidal.

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Atlético ganó contra diez

El tanto cerró la victoria del Barça, que lidera LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el segundo, Atlético de Madrid, que ganó 2-1 en el campo de un Alavés lastrado por la expulsión de Ángel Pérez (61′).

Los rojiblancos se adelantaron con un tanto de Alejandro Grimaldo (33′), pero Lucas Boyé igualó de penal (45+6′) y Cristian Romero puso el 2-1 (87′) definitivo.

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"Lo trabajamos de todas las maneras para llegar al gol y necesitábamos ganar este partido", dijo el técnico rojiblanco Diego Simeone, tras el encuentro.

Le costó al Atlético entrar en el partido ante un Alavés muy vertical, pero poco a poco fue haciéndose con el control del balón hasta que llegó el gol de Grimaldo.

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El campeón del mundo tiró una pared con Jonathan David en el área para llegar y soltar un disparo imparable (33′).

En el descuento llegó el gol local al transformar Boyé un penal (45+6′) cometido por Robin Le Normand.

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El Atlético dio un punto más de agresividad a su juego tras la pausa con la entrada de Julián Álvarez y Álex Baena.

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El argentino fue la víctima de una dura entrada de Ángel Pérez, por la que fue expulsado (61′).

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Con uno más, el Atlético encerró al Alavés hasta que cerca del final el campeón del mundo Baena metió un centro al segundo palo donde apareció el ‘Cuti’ Romero para hacer el 2-1 definitivo de cabeza (87′).

En el último partido del día, Real Madrid recibirá al Villarreal.

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