No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

¿Luis Díaz al Real Madrid? Esto dijo un periodista argentino

De acuerdo con Juan Jose Buscalia, periodista deportivo de Blu Radio, el guajiro sería el compañero perfecto para Kylian Mbappé en el club blanco.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
20 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
Presentación de Luis Díaz en el Bayern Múnich el 31 de julio de 2025.
Presentación de Luis Díaz en el Bayern Múnich el 31 de julio de 2025.
Foto: EFE - MICHAELA STACHE
La actual temporada de Luis Díaz con el Bayern Múnich ha sido mucho mejor de la que muchos esperaban. 12 goles y siete asistencias en 21 partidos hablan de una supuesta adaptación que el colombiano no ha necesitado para llegar a Alemania.

Todo estoy muy beneficioso para el club teutón, que mantiene con holgura su primer puesto en la Bundesliga y marcha segundo en la UEFA Champions League. Además, también son buenas noticias para la selección de Colombia y su máxima estrella.

Sin embargo, hay quienes a menos de seis meses de la llegada de Díaz al conjunto Bávaro ya comienzan a hablar de un mejor equipo para el guajiro. Se trata de Juan José Buscalia, quien en el programa Fútbol Total de DirecTV del Real Madrid.

“¿Sabes qué regalo tiene que pedir Xabi Alonso para Navidad? 28 años y a seis meses de hacer un gran mundial. Luis Díaz es el mejor extremo izquierdo del fútbol mundial y es una figura determinante del Bayern”, aseguró Buscalia.

Luis Díaz, el mejor en su posición

Para muchos, el colombiano es uno de los mejores extremos izquierdos del mundo. Y aunque sea apresurado hablar de una posible contienda por el Balón de Oro el año que viene, Díaz ya se pone en boca del mejor club de la historia.

Lucho Díaz te soluciona todo. No para de sacarse rivales de encima. Se va a cansar de hacer goles”, complementó el periodista argentino. Incluso, el hombre fue más allá y dijo que el guajiro podría ser el compañero perfecto para Kylian Mbappé.

Para Buscalia, el francés debería seguir jugando de centro delantero, mientras que el colombiano lo asiste. No obstante, al menos hasta hoy parece poco probable que el extremo sudamericano abandone el Bayern Múnich por el Real Madrid.

¿Cómo va el Real Madrid?

Por el momento, el equipo Merengue tiene asuntos más urgentes que atender, pues a pesar de ganarle el primer clásico de la temporada al FC Barcelona, hoy está detrás del conjunto Blaugrana en la Liga de España.

Además, los irregulares resultados de Xabi Alonso desde el banco hacen pensar a más de uno que tiene los días contados en el Madrid. Un club que exigen pelear cada año por el triplete y en el cual las estrellas del vestuario tienen mucho peso en las decisiones.

Habrá que esperar como avanza la temporada para el Real Madrid, para el Bayern Múnich, para Mbappé y para Luis Díaz. El destino podría tener preparado un enfrentamiento en la final de la UEFA Champions League, justo antes comenzar la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

