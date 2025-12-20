Mire el golazo de Jhon Jáder Durán en la goleada del Fenerbahce: video

Jhon Duran en un partido por UEFA Champions League. Foto: EFE - ERDEM SAHIN

Este sábado 20 de diciembre de 2025, el Fenerbahce superó 3-0 como visitante al Eyupspor por la fecha 17 de la Superliga turca. El último gol de la faena fue obra del joven de 22 años, Jhon Jáder Durán, luego de una asistencia de Marco Asencio.

Sobre el minuto 75, el español peleó por un balón que no tenía dueño en la banda izquierda. Cuando se hizo con el esférico, visualizó al colombiano, quien porta el número “10”. Este controló, se dio la vuelta y con un remate tranquilo venció al arquero.

Este resultado dejó al Fenerbahce como líder provisional de la primera división en Turquía a la espera de que Galatasaray juegue su partido de la jornada 17. En caso de que este club gane o empate contra el Kasimpasa, recuperará el primer lugar.

¿Volverá Durán a la selección de Colombia?

A juzgar por sus más recientes actuaciones con el Fenerbahce y su potencial, es muy difícil que el DT de la Tricolor no lo convoque para la doble fecha FIFA de amistosos en marzo de 2026. Sin embargo, la situación con Jhon Durán no es tan sencilla.

Luego del partido frente a Perú por las Eliminatorias Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, el ex Aston Villa fue desafectado de la concentración colombiana, alegando un problema lumbar que le impedía jugar.

Sin embargo, a todo el país le quedó la duda si realmente era un problema físico el que alejaba a Durán de la selección o había ocurrido algo al interior del camerino. Sea como sean los hechos, lo cierto es que a Colombia no le sobran los delanteros y Jhon Jáder Durán está jugando para volver a vestirse de amarillo, azul y rojo.

