Manchester City ganó y le mete presión al Arsenal antes de su partido por Premier League

Manchester City quiere volver a reinar en Inglaterra. El equipo dirigido por Pep Guardiola firmó su quinta victoria consecutiva en Premier League. Un registro que hoy le permite ser el líder momentáneo del fútbol inglés a la espera del partido del Arsenal.

Todo comenzó este sábado 20 de diciembre de 2025 con un tempranero gol de Erling Haaland apenas a los cinco minutos de partido. A siete minutos del final del primer tiempo, el noruego asistió a Tijjani Reijnders para el 2 a 0 en el marcador.

Finalmente, Haaland volvió a decir presente en el partido con otra anotación al 69, en lo que significó su doblete personal en el encuentro. Con esto, el delantero de 25 años igualó a Cristiano Ronaldo en goles por Premier League. 104 en 114 cotejos para el Androide y 104 en 236 partidos para CR7.

Arsenal está obligado a ganar

Hoy a las 3:00 p. m. el club de Londres se medirá ante el Everton, el cual oficiará de local en el Hill Dickson Stadium. Los muchachos de Mikel Arteta no pueden darse el lujo de perder o empatar, pues una derrota lo dejaría en el segundo lugar de la Liga.

En caso de al menos empatar el partido, los Gunners igualarían la línea de los 37 puntos que hoy alcanzó con su goleada el Manchester City. Sin embargo, los Ciudadanos mantendrían la punta gracias a su diferencia de gol de +25, sobre la diferencia de +20 del Arsenal.

Tan solo una victoria a domicilio de parte del Arsenal le devolvería el liderato, por dos puntos, de la Premier League. Un campeonato que se le ha hecho esquivo al equipo inglés. En las últimas dos ediciones, en conjunto rojo ha quedado subcampeón.

¿A qué hora y dónde ver Everton vs. Arsenal?

Fecha: sábado 20 de diciembre de 2025

Lugar: Liverpool, Inglaterra

Hora: 3:00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

