¿Dónde jugará James Rodríguez? El mercado de fichajes en Europa está cerrado

James Rodríguez durante el tercer partido del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 entre Colombia y Portugal, el sábado 27 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Este miércoles 2 de septiembre de 2026 se cerró el mercado de fichajes en Europa, y aunque muchos no lo crean, con esto se le cierra una ventana para encontrar equipo a James Rodríguez. Terminada su participación en el Mundial 2026 con la selección de Colombia, se rumoreó una posible llegada a la Lazio.

Sin embargo, esa información nunca se convirtió en una oferta formal por el jugador que días antes de la Copa del Mundo quedó, otra vez, como agente libre tras terminar su contrato de cuatro meses con el Minnesota United de la MLS. Con esto en el panorama, su futuro estaría en otra parte del mundo.

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Las opciones que le quedan a James en Europa

James ha mostrado en sus redes sociales que se sigue entrenando mientras puede afrontar un nuevo reto con un club. Y aunque haya mercados europeos aún abiertos como Portugal, especialmente por su carácter de agente libre, hoy es el último plazo para poder ser inscrito en competiciones continentales.

Una situación que dificultaría su posible llegada a una liga de segundo orden en Europa. Desde hace varias temporadas se habla de un posible regreso a Porto, pero esa información nunca ha sido corroborada por fuentes oficiales.

Otro prospecto podría ser Grecia, donde ya jugó con Olympiacos, pero donde no pudo brillar como en otros equipos. De haber una oferta, el colombiano se reencontraría con su compatriota Gustavo Puerta, recientemente transferido.

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Las opciones de James fuera de Europa

México es el mercado que hoy parece más realista para James Rodríguez. El mediocampista ofensivo tuvo un paso exitoso por León, por lo que ya conoce la liga. No obstante, en esta ocasión el pretendiente sería el América.

En el país manito el mercado permanece abierto hasta el 11 de septiembre y podría ser el nuevo destino del crack colombiano. Sin embargo, esta información es apenas un rumor, por lo que hay que tomarla con precaución.

En conclusión, actualmente es una completa incógnita el futuro de James Rodríguez. Aunque hay quienes apuntan a Turquía como otro posible destino, lo único cierto es que el “10” de la selección sigue sin equipo para la triple fecha FIFA de septiembre frente a México, Paraguay y Perú en Estados Unidos.

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