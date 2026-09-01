Enzo Fernández es nuevo jugador de Manchester City: pagó EUR 145 millones por él

Enzo Fernández durante un partido de la Premier League entre Chelsea y Liverpool FC, en Londres, Reino Unido, el 4 de octubre de 2025. Foto: EFE - VINCE MIGNOTT

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El mediocampista argentino Enzo Fernández jugará en Manchester City, luego de que los Citizens llegaran a un acuerdo con Chelsea este martes primero de septiembre de 2026, último día del mercado de fichajes en el fútbol europeo.

El traspaso del internacional albiceleste, de 25 años, ascendería a 125 millones de libras (145 millones de euros o 167 millones de dólares). De confirmarse esa cuantía, se igualaría el récord de fichaje más caro en la historia de la Premier League, que estableció el sueco Alexander Isak.

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A la espera del anuncio oficial, la llegada de Fernández al Etihad Stadium reforzará la reconstrucción del centro del campo en la nueva era del City tras la salida del entrenador español Pep Guardiola y de jugadores importantes.

El cuadro celeste de Manchester ha sumado recientemente en este mercado, por cantidades también descomunales, figuras como Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, después de las salidas de Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders.

Fernández se pondrá a las órdenes de Enzo Maresca, con quien coincidió en el Chelsea durante la consecución del título del Mundial de Clubes de la FIFA 2025. El técnico italiano fue fichado con la difícil tarea de reemplazar a Guardiola. El español permaneció en Inglaterra durante 10 años.

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Enzo Fernández, quien se unió al único equipo londinense ganador de la Champions en enero de 2023, tras ganar el Mundial de Catar 2022, participó en los títulos de los Blues en la Conference League y el Mundial de Clubes.

Con Argentina, Fernández también fue campeón de la Copa América en Estados Unidos 2024. Además, en Norteamérica 2026 el mediocampista jugó su segunda final mundialista contra España, en la que salió expulsado.

El culebrón sobre la salida o no de Enzo de su actual club fue uno de los más comentados del mercado europeo en los últimos meses. Incluso Chelsea llegó a suspenderle dos encuentros a finales de la temporada pasada por plantear su salida.

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En un amistoso de pretemporada ante la Real Sociedad a mediados de agosto, Enzo fue abucheado por un sector de la hinchada de Stamford Bridge, que le reprochó ese deseo de abandonar la entidad tras llegar procedente del Benfica de Portugal.

El entrenador Xabi Alonso no lo incluyó en su convocatoria en los dos últimos partidos de los Blues, ganados ante el Luton en la Copa de la Liga y contra el Brighton en la Premier League, en la que marcha en la cuarta posición.

Vale la pena recordar que en su momento Chelsea desembolsó EUR 121 millones por el futbolista argentino, quien firmó un contrato por ocho temporadas. Sin embargo, el vínculo se interrumpe a cinco años de cumplirse íntegramente.

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