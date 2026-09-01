Barcelona anunció a Gabriel Jesús tras la imposibilidad de fichar a Julián Álvarez

El delantero brasileño de 29 años, Gabriel Jesús, fue presentado como nuevo jugador del FC Barcelona para los tres próximos años. Foto: EFE - Enric Fontcuberta

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Barcelona pagará alrededor de EUR 10 millones (11,5 millones de dólares) más variables por el delantero brasileño Gabriel Jesús. El atacante de 29 años, quien finalizaba contrato con Arsenal en junio de 2027, dijo estar muy ilusionado de vestir la camiseta de “un club tan grande como Barcelona”.

El ex Palmeiras llega al Barça para reforzar la delantera del conjunto azulgrana tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres y la imposibilidad de fichar al argentino Julián Álvarez, el gran objetivo del conjunto catalán. El equipo azulgrana esperó al último día de mercado, pero no logró ficharlo.

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Aunque pareció considerar la posibilidad de cerrar el mercado sin fichar a un artillero, finalmente el club blaugrana ha optado por hacerse con los servicios de Gabriel Jesús, quien llegó a Europa de la mano de Manchester City.

“No tenemos ninguna presión por fichar”, señaló el domingo 30 de agosto el entrenador del Barça, Hansi Flick, quien se declaró contento con su plantilla, aunque admitió que seguían viendo posibilidades en el mercado de fichajes.

El brasileño, de 29 años, se presenta como una oportunidad para cubrir el ‘9’ mientras se busca un delantero de garantías para el futuro. Por eso, el nacido en São Paulo parece ser el plan de emergencia y no parte del proyecto del equipo.

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¿Podrá Gabriel Jesús volver a la selección?

Gabriel Jesús llega al Barça tras dos temporadas lastrado por las lesiones, especialmente por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que sufrió la temporada pasada en enero de 2025.

En su vuelta tras esa dura lesión, Gabriel Jesús también vio bajar su protagonismo ante la competencia del alemán Kai Havertz y el sueco Viktor Gyökeres, quien llegó con mucha expectativa desde el Sporting de Lisboa.

“Estoy muy bien físicamente. La rodilla ya no es un problema; me pasó hace un año y medio, me recuperé muy bien y volví a jugar muy bien para el Arsenal”, explicó Gabriel Jesús, señalando que su falta de minutos en Arsenal fue fruto de decisiones técnicas y no de sus problemas con la rodilla.

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El delantero brasileño aterriza en el Camp Nou tras marcar 32 goles y dar 22 asistencias en 123 partidos con Arsenal. En Manchester City el paulista disputó 236 partidos en los que marcó 95 goles. Se formó en Palmeiras.

Con la selección brasileña ganó la Copa América de 2019, en la que fue pieza fundamental del equipo dirigido por Tite y que no contaba con Neymar Jr. Disputó los Mundiales de 2018 y 2022. Desde 2023 no juega con la Seleção.

Su fichaje por el Barcelona se perfila como una posibilidad para relanzarse de cara a una Canarinha con falta de ‘nueves’. Así quedó demostrado en Norteamérica 2026, la primera gran cita del seleccionador Carlo Ancelotti.

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El atacante tiene un promedio de goles envidiable con la camiseta verde y amarilla. Hasta ahora ha jugado 64 partidos, anotando 64 goles. Un hecho estadístico que al menos desde las cifras no explica su ausencia en Brasil.

Gabriel Jesús se convierte en el séptimo fichaje azulgrana en este mercado de verano tras las llegadas del inglés Anthony Gordon, el alemán Karim Adeyemi, el extremo belga Jesse Bisiwu, el regreso del portugués João Cancelo, el portero croata Dominik Livakovic y la estrella campeona del mundo, Rodri.

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