¿Dónde se puede ver en vivo el partido de James Rodríguez con Minnesota United?

El nuevo club del capitán de la selección colombiana debutará en la MLS contra Austin FC este sábado 21 de febrero de 2026 a las 8:30 p.m., hora de Colombia.

Daniel Montoya Ardila
21 de febrero de 2026 - 01:01 a. m.
Minnesota United es el décimo cuarto club en la carrera deportiva del colombiano James David Rodríguez Rubio.
Minnesota United es el décimo cuarto club en la carrera deportiva del colombiano James David Rodríguez Rubio.
Foto: Minnesota United
James Rodríguez ya tiene fecha para su debut en Estados Unidos. No estamos hablando del Mundial 2026 con Colombia, sino del estreno en la Major League Soccer (MLS) con Minnesota United. El talentoso futbolista fue oficializado por el club estadounidense el 6 de febrero y desde entonces se entrena.

Sin embargo, el crack de la tricolor no ha podido hacer parte de los entrenamientos colectivos ni los partidos amistosos por no tener el permiso de trabajo en ese país. No obstante, esta cuestión legal fue resuelta recientemente y si así lo quiere su técnico, podrá jugar este sábado.

Minnesota United enfrentará en la primera fecha del rentado local a Austin FC, club que jugará de local y lo hará en el estado de Texas. El partido será el 21 de febrero a las 8:30 p.m. Para quienes estén interesados en seguir los pormenores de James en Estados Unidos, esta es la plataforma para ver el juego.

¿Dónde ver en vivo a James en la MLS?

Austin FC vs. Minnesota United se podrá ver este sábado en la noche a través de Apple TV. Es una plataforma de streaming, similar a Netflix o Disney+, que posee todos los derechos de televisión de la liga de fútbol estadounidense.

Aparte de ofrecer todos los partidos de la MLS, esta aplicación de televisión on demand (bajo demanda) brinda películas como la de la Fórmula 1 y series como “Ted Lasso”. Esta última es muy popular en el mundo de la Premier League.

¿Cuánto vale Apple TV en Colombia?

Este servicio por suscripción tiene un costo mensual de COP 29.900 con una prueba gratuita de siete días para usuarios nuevos. Además, quienes compren un producto Apple, sea un iPhone o MacBook, reciben tres meses gratis.

También existe otra opción llamada Apple One que agrupa cinco membresías de la manzana mordida (Apple Music, Apple Arcade, iCloud+, Apple Fitness+ y Apple TV) por un valor mensual de COP 45.900 a cambio de un plan individual.

¿James jugará de titular con Minnesota United?

“Dependerá de Cameron que incluya a James en el grupo. Francamente, tal vez salga desde el banco. Puede ser que no tenga las piernas para jugar los 90 minutos”, aseguró Manny Lagos, director deportivo de Minnesota United.

Lagos también afirmó que Cameron Knowles, técnico del equipo, puede considerarlo un gran revulsivo para el segundo tiempo. Un jugador que tiene la capacidad técnica de resolver un partido con un pase filtrado o un gol.

En conclusión, James llega a suelo estadounidense con la intención de prepararse mental y físicamente de la mejor forma de cara al próximo Mundial. Su prioridad y tal vez su último baile con su amada selección de Colombia.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

