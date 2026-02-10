DT de Vasco pide paciencia con Marino Hinestroza ante las críticas de hinchas y periodistas

Marino Hinestroza, con la camiseta de Vasco da Gama. Foto: Agencia AFP

Empezaron a llegar las primeras críticas hacia Marino Hinestroza. Tras sus tres primeras presentaciones oficiales, el colombiano ha empezado a ser cuestionado en el entorno de Vasco da Gama.

El extremo colombiano llegó desde Atlético Nacional con expectativa, pero sus minutos han sido escasos y su impacto, por ahora, discreto.

¿Cómo han sido los tres partidos de Marino Hinestroza en Vasco da Gama?

Su estreno fue en el Carioca contra Madureira (0-0), partido en el que jugó 27 minutos. Luego tuvo su debut en el Brasileirao frente a Chapecoense (1-1), pero apenas estuvo 10 minutos en cancha. El fin de semana volvió a sumar tiempo en el Carioca, contra Botafogo, en una victoria 2-0 de su equipo, pero solo participó 16 minutos.

En ese tramo inicial no registra goles ni asistencias. Más allá de su energía y disposición para encarar, en los pocos minutos que ha tenido no ha logrado desequilibrar ni dejar jugadas determinantes. Los números, por ahora, reflejan más adaptación que incidencia.

El contexto también pesa. Hinestroza llegó con poco ritmo competitivo y se integró a un equipo que compite con intensidad en dos frentes. En ese escenario, cada ingreso desde el banco exige respuestas inmediatas, algo difícil para un futbolista que aún busca sentirse cómodo en un nuevo entorno, un nuevo idioma y una nueva dinámica táctica.

Fernando Diniz salió en defensa de Hinestroza

Ante las dudas de hinchas y periodistas, el técnico Fernando Diniz salió a respaldarlo en rueda de prensa: “Creo que tiene cierta ansiedad, incluso por su perfil; es un jugador muy enérgico e incisivo al que le gusta mucho enfrentarse a los rivales. Lo que está pasando es normal; creo que es cuestión de tiempo que se sienta más cómodo y pueda desarrollar todo lo que es capaz de hacer”.

El caso de Hinestroza se mueve entre la paciencia que pide su entrenador y la impaciencia natural del entorno, que espera ver pronto al extremo desequilibrante que brilló en el fútbol colombiano.

