LaLiga: el Atlético goleó al Real Madrid en el derbi y le quitó su invicto

Atlético Madrid vivió una noche soñada este sábado en el Wanda Metropolitano. En una nueva edición del derbi madrileño, los colchoneros vencieron 5-2 al Real Madrid por la séptima fecha de LaLiga EA Sports y le arrebataron al cuadro merengue su invicto en el campeonato.

El golpe fue doble para los dirigidos por Xabi Alonso si se tiene en cuenta que podrían ceder el liderato si Barcelona derrota este domingo a la Real Sociedad en el Olímpico de Montjuic (11:30 a.m.).

Robin Le Normand, en un cabezazo certero tras un tiro de esquina, puso el 1-0 para los locales sobre el primer cuarto de hora. El Real reaccionó rápido, pues Arda Güler filtró un pase entre líneas para Kylian Mbappé, quien definió cruzado para empatar.

Minutos después, el propio Güler volvió a ser protagonista. Vinícius Jr. se proyectó por la banda izquierda y lanzó un centro que el mediocampista turco conectó desde el punto penalti para darle la remontada provisional a los blancos.

El Atlético, que era ligeramente mejor en cuanto a generación ofensiva, lejos de descomponerse, encontró el empate antes del descanso. Alexander Sørloth conectó de cabeza un centro de Koke y dejó el 2-2 con el que se fueron al vestuario.

La segunda mitad fue rojiblanca. Güler pasó de héroe a villano cuando cometió una imprudencia en su área: al intentar despejar, golpeó a Nico González en el torso. El árbitro señaló penal y Julián Álvarez, quien terminaría siendo la figura del partido, lo transformó en el 3-2.

El delantero argentino surgido en River Plate volvió a ser determinante poco después con una joya de tiro libre. Desde el sector izquierdo ejecutó con precisión al ángulo, por encima de la barrera, un disparo que fue inalcanzable para Thibaut Courtois.

Con la desventaja, el Real Madrid adelantó líneas en busca de un descuento, pero esa apuesta lo dejó expuesto en defensa. Antoine Griezmann aprovechó un contragolpe y, con un remate cruzado, selló el 5-2 definitivo que desató la euforia en el Metropolitano.

La goleada supone un impulso vital para el Atlético, que venía con un arranque irregular y ahora escala al cuarto puesto de la tabla con 12 puntos. El Real Madrid, por su parte, se mantiene líder con 18 unidades, aunque con la amenaza latente del Barcelona (16).

