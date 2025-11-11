España desconvocó a Lamine Yamal y culpó a Barcelona por el manejo de su lesión

Lamine Yamal es una de las mayores promesas en el fútbol mundial. Foto: EFE - FILIP SINGER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lamine Yamal fue desconvocado este martes de la selección de España para los partidos decisivos de clasificación al Mundial de 2026 contra Georgia y Turquía, en los que La Roja debe sellar su pase directo a la cita mundialista.

Debido a las molestias en el pubis que arrastra desde hace varias semanas, “la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria”, informó la institución en un comunicado.

La RFEF también manifestó “su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”.

“Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección, teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días”, añadió la Federación.

Poco después, la RFEF anunció que el técnico Luis de la Fuente convocó al jugador del Rayo Vallecano Jorge de Frutos para disputar los dos últimos partidos clasificatorios rumbo al Mundial 2026, que enfrentarán a España con Georgia en Tiflis y con Turquía en Sevilla.

¿Qué lesión tiene Lamine Yamal?

Lamine Yamal sufre una pubalgia, una dolencia frecuente en futbolistas que provoca dolor en la zona del pubis, donde se unen los músculos aductores y la pared abdominal. Según el doctor Pedro Luis Ripoll, traumatólogo y especialista en medicina deportiva, esta lesión aparece cuando los potentes aductores generan tensión sobre una pared abdominal debilitada, lo que reduce el rendimiento del jugador.

El experto explicó que, aunque el tratamiento suele ser conservador —reposo, fisioterapia y fortalecimiento muscular—, en casos prolongados puede requerir cirugía para aliviar la tensión en los aductores y reforzar la zona abdominal.

Ripoll aclaró además que no existen causas extradeportivas detrás del dolor, desmintiendo rumores y recordando que la pubalgia es una lesión puramente física, agravada por los esfuerzos explosivos, giros y cambios de ritmo característicos del fútbol.

Choque de trenes

No es la primera vez que Barcelona y la RFEF chocan por Lamine Yamal, quien ya se lesionó durante el primer parón de selecciones, en septiembre.

Luego de aquel episodio, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, acusó a De la Fuente de no cuidar a sus jugadores después de que Yamal se lesionara tras disputar los dos primeros encuentros de clasificación ante Bulgaria y Turquía.

El técnico de España respondió entonces que esperaba “más empatía” de Flick —exseleccionador alemán— y la semana pasada defendió la nueva convocatoria del joven extremo pese a sus molestias.

“Creo que está en perfectas condiciones. Su entrenador dijo que estaba apto para jugar al fútbol, está recuperando su nivel y lo celebramos. Estará aquí el tiempo que consideremos oportuno. Nos jugamos muchísimo y queremos tener a los mejores jugadores con nosotros”, declaró De la Fuente.

La campeona de Europa lidera el grupo E de la clasificación europea con 12 puntos, tres más que Turquía, y con la diferencia de goles a favor (ganó 6-0 en la ida), por lo que el pase directo al Mundial —como primera de grupo— está muy cerca.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador