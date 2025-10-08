PGA Tour: Nicolás Echavarría regresó a Japón para defender su título

Nicolás Echavarría, mejor representante de Colombia en el PGA Tour en la actualidad. Foto: Augusta / The Masters

El golfista colombiano Nicolás Echavarría regresó a Japón para arrancar desde este jueves la defensa de su título en el Baycurrent Classic, torneo que reemplaza al Zozo Championship dentro del calendario de la ‘Temporada de Otoño’ del PGA Tour.

La cita, que se disputará en el Yokohama Country Club de Kanagawa, al sur de Tokio, representa para el antioqueño el regreso al país donde en 2024 celebró su segundo título en la principal gira del gol.

Echavarría llega motivado tras un año de consolidación y con la mira puesta en escalar posiciones dentro del ranking mundial. Su meta es ingresar al top 60 del circuito antes de finalizar 2025.

En la antesala del evento, el golfista colombiano destacó el significado de volver a competir en territorio nipón, donde vivió una de las semanas más especiales de su carrera.

“Venir a Japón y disfrutar de la cultura, la hospitalidad y todo lo que ofrece este país siempre será especial, mucho más después de lo que viví en 2024 en Chiba, donde tuve una semana espectacular y un gran nivel de golf que me permitieron conseguir mi segundo título en la gira”, expresó Echavarría.

El golfista viene de estar unos días en Colombia, donde fue anfitrión del Nico Open, torneo prejuvenil que tuvo lugar a las afueras de Medellín. Luego se reunió con su entrenador Hernán Rey para realizar ajustes técnicos en su swing.

El Yokohama Country Club, sede inédita para la mayoría de los 78 jugadores en competencia, pondrá a prueba la capacidad de adaptación de Echavarría y del resto del field. El certamen repartirá una bolsa de ocho millones de dólares, y no tendrá corte, por lo que habrán cuatro rondas de juego para todos.

Además de Echavarría, otro colombiano buscará brillar en suelo nipón. Camilo Villegas también forma parte del grupo de competidores y necesita un buen resultado en esta ‘Temporada de Otoño’ para asegurar su permanencia en el PGA Tour.

El Baycurrent Classic, heredero del Zozo Championship —torneo que vio coronarse a Tiger Woods en 2019 con su título número 82—, será una nueva oportunidad para que el golf colombiano vuelva a tener protagonismo en el escenario mundial.

