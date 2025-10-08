Villarreal–Barcelona en Miami: ¿cuándo será y por qué se juega en Estados Unidos?

Lamine Yamal, jugador de Barcelona. Foto: EFE - Toni Albir

El partido Villarreal-Barcelona, por la decimoséptima fecha de LaLiga, se disputará el 20 de diciembre en Miami, informó este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“Ya está prácticamente terminado (...) En vez de jugarse en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal, se jugará en Miami”, anunció Javier Tebas, presidente de la RFEF, en un evento de marketing deportivo en Miami.

El anuncio de Tebas llega días después de que la UEFA confirmara que el encuentro, originalmente programado en el estadio del Villarreal, se disputará en Estados Unidos.

El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de la Capital del Sol y es parte del proyecto de internacionalización de LaLiga de España. Caso similar es el de la Serie A con el juego entre Milán y Como que se jugará en Perth, Australia.

La UEFA aprobó el lunes la solicitud de la RFEF de trasladar la disputa del partido a Miami, a disgusto de los capitanes de ambos equipos, que tildaron la decisión de “falta de respeto” por ser excluidos de las consultas por parte de La Liga, la RFEF y la UEFA.

Opiniones encontradas

El traslado de un partido de LaLiga a Miami, un asunto que hace cinco años fue objeto de litigio judicial entre LaLiga y la RFEF y que fue aprobado por la directiva de la RFEF a petición de los dos clubes, cuenta con el rechazo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y también de Real Madrid, que pidió a la UEFA y a la FIFA que no lo autorizaran.

El club blanco considera que la iniciativa fue “impulsada sin información ni consulta previa a los clubes” que integran LaLiga y que “vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes”.

