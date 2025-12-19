El Bolonia de Jhon Lucumí avanzó a la gran final de la Supercopa de Italia

Bolonia vs. Inter de Milán. Semifinal de la Supercopa de Italia en Arabia Saudita. Foto: EFE - STR

Este viernes 19 de diciembre de 2025, el Bolonia de Jhon Lucumí venció al Inter de Milán por las semifinales de la Supercopa de Italia, que se disputa en Arabia Saudita. La escuadra donde milita el defensor central de la selección de Colombia empató 1-1 durante el tiempo regular, para finalmente vencer 3-2 al tres veces campeón de Europa en la tanda de penales. El colombiano se mantuvo en el campo hasta el final del juego.

El momento decisivo de la tanda de lanzamientos desde el punto penal llegó con el fallo del francés Ange-Yoan Bonny en el cuarto cobro del equipo Nerazzurri. En la última ronda, a pesar de la anotación del zaguero neerlandés Stefan de Vrij, Ciro Immobile fue el encargado de enviar al Bolonia a su primer final de la Supercopa de Italia, en la que lo espera el Napoli, el cual eliminó ayer al otro equipo de Milán.

La afición del club de Emilia-Romaña, una región en Italia famosa por ser la casa de uno de los Grandes Premios de Fórmula 1 más icónicos del calendario, se ilusiona con levantar su undécimo título de primera división en toda su historia. A pesar de ser uno de los clubes más ganadores de la Serie A, exceptuando la Copa Italia de este año, el Bolonia no gana un título en primera desde la temporada 1973/74.

En todo ese proceso de reestructuración ha sido muy importante Jhon Lucumí, quien milita en la escuadra italiana desde hace tres años. El defensor central llegó procedente del Genk de Bélgica donde compartió vestuario con Carlos Cuesta, el mismo jugador con quien se disputa la titularidad en la selección de Colombia. Lucumí debutó como profesional en el Deportivo Cali en 2015, pero sin campeonar.

¿Cuándo es la final de la Supercopa de Italia?

El próximo lunes 22 de diciembre, desde las 2:00 p. m. (hora colombiana) el Bolonia y el Napoli se medirán en la final de la Supercopa de Italia. El club de Nápoles buscará continuar cosechando títulos, en lo que sería su tercer entorchado en esta competición.

Actualmente, el equipo que hace las veces de local en el estadio Diego Armando Maradona marcha tercero en la liga local con 31 puntos. Apenas dos unidades lo separa del líder, Inter de Milán, que espera retomar la corona del fútbol italiano luego de su subcampeonato.

Por su lado, el conjunto de Jhon Lucumí se mantiene sexto en la tabla de posiciones (zona de clasificación a UEFA Conference League) con 25 puntos. A cinco de distancia de la Roma, la cual ocupa el cuarto puesto, el cual entrega cupo a la próxima UEFA Champions League.

