¡Prográmese! Esta es la fecha y hora del Francia vs. Brasil previo al Mundial 2026

La selección gala enfrentará a la Canarinha y a Colombia durante la fecha FIFA de marzo de 2026, últimos partidos amistosos antes de la Copa del Mundo.

Daniel Montoya Ardila
20 de diciembre de 2025 - 12:04 a. m.
Kylian Mbappé y Vinicius Jr. celebrando un gol en el partido de fase de grupos contra Olimpiakos por la UEFA Champion League 2025/26.
Foto: EFE - GEORGIA PANAGOPOULOU
Brasil se enfrentará a Francia el jueves 26 de marzo de 2026 por uno de los partidos amistosos de la última fecha FIFA antes del inicio del Mundial 2026. Así lo confirmó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) este viernes 19 de diciembre de 2025. Las dos escuadras campeonas del mundo tendrán su penúltimo examen antes de la cita orbital en el Gillete Stadium de Boston en Estados Unidos.

Aun sin conocerse quienes serán los convocados por lado y lado, será un duelo interesante para ver a Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, ambos estrellas del Real Madrid, jugadores que están llamados a ser protagonistas de la Copa del Mundo. No solo por su buen presente en el conjunto blanco y calidad futbolística, sino también por las selecciones que representan, las dos reclamadas como campeonas mundiales.

Si hay un equipo nacional que tiene la mayor parte de la presión, ese es Brasil, pues han pasado casi 24 años desde el último trofeo de la Verde Amárela; en la Copa Mundial de la FIFA Corea y Japón 2002. Además, la presencia de Carlo Ancelotti como comandante del barco brasileño en aguas norteamericanas sube aún más expectativas sobre sus dirigidos. Jugadores obligados pelear cada Copa del Mundo.

Adicionalmente, el 31 de marzo, cinco días después del cotejo contra los franceses, la selección de Brasil se medirá ante Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, en Florida. Un reto más que relevante para el combinado sudamericano, pues fue precisamente este conjunto europeo el que eliminó a los brasileños en la última Copa Mundial de la FIFA, Catar 2022, obteniendo el tercer puesto a la postre.

¿Cuál es el historial Francia vs. Brasil en Mundiales?

Aunque la Auriverde tiene cinco Copas del Mundo y Les Bleus dos, en enfrentamientos directos Los Galos le sacan una marcada diferencia a la Seleção. De los cuatro partidos entre franceses y brasileños por Copas Mundiales, tres han caído del lado europeo.

Uno fue por los cuartos de final de Alemania 2006 (1-0), otro en la final de Francia 1998 (3-0) y una victoria 4-3 por penales luego de un empate a un gol por los cuartos de final de México 1986. El único encuentro que ganaron los sudamericanos (5-2) fue una de las semifinales de Suecia 1958.

El último duelo entre ambos equipos nacionales data del 26 de marzo de 2015 por un partido amistoso en el Stade de France en París. En aquella ocasión, Brasil logró una victoria por 3 a 1, emparejando el historial general a seis victorias por cada bando y cuatro empates.

¿Cuál es el grupo de Francia en el Mundial 2026?

Grupo I
Francia
Senegal
Bolivia/Surinam/Irak
Noruega

¿Cuál es el grupo de Brasil en el Mundial 2026?

Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.

