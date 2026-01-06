El entrenador sorpresa de Chelsea: quién es Liam Rosenior y por qué llegó

El estratega inglés será el encargado de asumir las riendas del equipo londinense tras la destitución de Enzo Maresca. Foto: AFP - SEBASTIEN BOZON

Chelsea, vigente campeón del mundo de clubes, se pone en manos de un rostro desconocido, el inglés Liam Rosenior, según confirmaron el propio técnico y su nuevo club este martes, para sustituir en el banquillo al italiano Enzo Maresca, despedido la semana pasada por los malos resultados de los Blues.

“Confiarme ese rol significa muchísimo para mí, y tengo que dar las gracias a todas las personas implicadas por esta oportunidad y por la confianza que me otorgan. Daré todo por aportar a este club el éxito que merece”, reaccionó Rosenior en un comunicado publicado por el Chelsea.

“Creo profundamente en el trabajo de equipo, con unidad, solidaridad, en el hecho de trabajar los unos por los otros, y esos valores estarán en el corazón de todo lo que hagamos. Serán el fundamento de nuestro éxito”, agregó.

Un año y medio después de su llegada al equipo francés, el técnico de 41 años asumirá el relevo de Maresca en el club londinense, propiedad, al igual que el Estrasburgo, del consorcio estadounidense BlueCo.

¿Cómo se gestó la llegada de Rosenior a Chelsea?

El sexto entrenador del Chelsea en los últimos cuatro años (tras Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca) se ha visto beneficiado por el modelo multiclub de los propietarios de los Blues (el consorcio estadounidense BlueCo, dirigido por Todd Boehly), que además tiene en cartera al Estrasburgo.

Es la única experiencia en una gran liga europea de este técnico sin el nombre de otros ilustres que pasaron por Stamford Bridge en los últimos años como José Mourinho, Guus Hiddink, Antonio Conte o los ya citados Tuchel y Pochettino.

Tras una modesta carrera como futbolista, casi siempre en equipos del Championship (segunda división inglesa), Rosenior inició su periplo en los banquillos en 2019 en el Derby County, primero como adjunto de Philip Cocu y luego como asistente de Wayne Rooney, quien destaca del nuevo entrenador del Chelsea su “atención a los detalles”.

Tras sustituir al propio Rooney en el Derby County durante un puñado de partidos (2022), Rosenior fue contratado como técnico del Hull City, en el que estuvo 18 meses antes de ser despedido en mayo pasado.

Con su padre, el también futbolista Leroy Rosenior como gran “inspiración”, el pasado verano boreal fue fichado por el Estrasburgo, propiedad de BlueCo, la empresa matriz del Chelsea.

Muchos piensan que ese vínculo es la razón principal por la que el Chelsea se ha decantado por Rosenior, que de esta forma será sólo el cuarto técnico inglés en la presente Premier League y el segundo de raza negra (además del portugués Nuno Espiritu Santo, del West Ham).

En el Estrasburgo, uno de los clubes franceses que más invirtió en fichajes el pasado verano, Rosenior llevó al equipo a pelear en la zona alta de la clasificación en los primeros meses de la temporada, pero en las últimas semanas ha perdido fuelle, con una sola victoria en las últimas siete jornadas, retrocediendo a la 7ª plaza de la Ligue 1, a 16 puntos del líder Lens.

Chelsea en la Premier League

Una dinámica similar a la del Chelsea, que tras proclamarse campeón en julio en el primer Mundial de Clubes, sus resultados no han estado a la altura y exigencias de los propietarios (5º clasificado de la Premier a 16 puntos del líder Arsenal), lo que acabó costándole el puesto a Maresca.

La crisis de resultados del Estrasburgo en las últimas semanas ha coincidido con un malestar entre los aficionados del club francés contra BlueCo, accionista mayoritario desde el verano de 2023, por el modelo de multipropiedad del club.

Los ultras del Estrasburgo protestan cada partido en el Stade de la Meinau desde que en septiembre se anunció el fichaje, para el próximo verano, de la estrella del Racing, Emanuel Emegha, por el Chelsea.

Un malestar que puede ir a más ahora, una vez confirmada la marcha de Rosenior a Stamford Bridge.

