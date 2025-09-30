Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

El histórico estadio Giuseppe Meazza será demolido

Los dos clubes más importantes de la ciudad, AC Milan e Inter, se unieron para comprar el escenario y construir uno nuevo. Las obras comenzarán en 2027.

Daniel Bello
Daniel Bello
01 de octubre de 2025 - 02:00 a. m.
El estadio Giuseppe Meazza es la casa del derbi della madonnina, nombre que recibe el clásico entre AC Milan e Inter de Milán.
El estadio Giuseppe Meazza es la casa del derbi della madonnina, nombre que recibe el clásico entre AC Milan e Inter de Milán.
Foto: Getty Images - Claudio Villa/ Grazia Neri
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Ayuntamiento de Milán aprobó este martes la venta del estadio Giuseppe Meazza —también conocido como San Siro— y de los terrenos aledaños a los clubes AC Milan e Inter de Milán. La decisión marca un punto de inflexión en la historia del escenario que será demolido para dar paso a uno más moderno.

La próxima nueva casa de dos de los equipos más grandes del fútbol italiano será diseñada por las firmas Foster + Partners y Manica. Se estima que tendrá capacidad para unas 71.500 personas. El proyecto contempla zonas comerciales, residenciales y espacios públicos.

Vínculos relacionados

Néstor Lorenzo también dijo presente en el debut de Colombia en el Mundial Sub-20
Los tres pasos de Natalia Linares: su plan secreto para volverse campeona olímpica
¡Sorpresa en la Champions! El Galatasaray de Dávinson Sánchez venció al Liverpool

La transacción, valorada en 197 millones de euros, ya había sido fijada por la Agencia Tributaria italiana. De esa suma, el ayuntamiento aportará 22 millones, mientras que el resto correrá por cuenta de las administraciones del Inter y del Milan.

Las obras están previstas para comenzar en el primer semestre de 2027. Esto permitirá que tanto la temporada actual como la siguiente se disputen con total normalidad en el Giuseppe Meazza, antes de que inicie su procesode de demolición.

La inauguración del nuevo estadio está proyectada para 2031, tras cuatro años de trabajos, y el derribo del 90 % del actual San Siro se extenderá entre 2031 y 2032. La decisión ha generado sentimientos encontrados en la ciudad.

San Siro, como lo llaman los hinchas del Milan, no es solo el hogar compartido de dos gigantes del fútbol italiano, sino también un lugar cargado de memorias para el deporte mundial. Su inauguración se dio el 19 de septiembre de 1926 y desde entonces fue remodelado dos veces.

La más reciente fue en 1990 para la Copa Mundial de ese año. Para Colombia hay un recuerdo especial sobre su césped, pues fue ahí donde Freddy Rincón anotó en tiempo de descuento el gol que significó el empate 1-1 frente a Alemania Federal, un tanto que aseguró la primera clasificación de la Selección a octavos de final de una cita orbital.

Años más tarde, fue en el Giuseppe Meazza donde Iván Ramiro Córdoba se convirtió en referente del Inter, club al que llegó en 1999 y con el que jugó hasta 2012. Ganó todo y se metió entre los 10 futbolistas con más presencias en la historia nerazzurra.

En el rival rossonero también hubo presencia colombiana, aunque menos trascendental. Cristian Zapata y Carlos Bacca vistieron la camiseta del Milan durante varias temporadas, sin alcanzar títulos de liga. Sí lo hizo Mario Yepes, parte del plantel que se coronó campeón en la temporada 2010/11.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Giuseppe Meazza

Inter de Milán

AC Milan

Derby della Madonnina

Milan Inter

Serie A

San Siro

Milán

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.