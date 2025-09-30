El histórico estadio Giuseppe Meazza será demolido

El estadio Giuseppe Meazza es la casa del derbi della madonnina, nombre que recibe el clásico entre AC Milan e Inter de Milán. Foto: Getty Images - Claudio Villa/ Grazia Neri

El Ayuntamiento de Milán aprobó este martes la venta del estadio Giuseppe Meazza —también conocido como San Siro— y de los terrenos aledaños a los clubes AC Milan e Inter de Milán. La decisión marca un punto de inflexión en la historia del escenario que será demolido para dar paso a uno más moderno.

La próxima nueva casa de dos de los equipos más grandes del fútbol italiano será diseñada por las firmas Foster + Partners y Manica. Se estima que tendrá capacidad para unas 71.500 personas. El proyecto contempla zonas comerciales, residenciales y espacios públicos.

La transacción, valorada en 197 millones de euros, ya había sido fijada por la Agencia Tributaria italiana. De esa suma, el ayuntamiento aportará 22 millones, mientras que el resto correrá por cuenta de las administraciones del Inter y del Milan.

Las obras están previstas para comenzar en el primer semestre de 2027. Esto permitirá que tanto la temporada actual como la siguiente se disputen con total normalidad en el Giuseppe Meazza, antes de que inicie su procesode de demolición.

La inauguración del nuevo estadio está proyectada para 2031, tras cuatro años de trabajos, y el derribo del 90 % del actual San Siro se extenderá entre 2031 y 2032. La decisión ha generado sentimientos encontrados en la ciudad.

San Siro, como lo llaman los hinchas del Milan, no es solo el hogar compartido de dos gigantes del fútbol italiano, sino también un lugar cargado de memorias para el deporte mundial. Su inauguración se dio el 19 de septiembre de 1926 y desde entonces fue remodelado dos veces.

La más reciente fue en 1990 para la Copa Mundial de ese año. Para Colombia hay un recuerdo especial sobre su césped, pues fue ahí donde Freddy Rincón anotó en tiempo de descuento el gol que significó el empate 1-1 frente a Alemania Federal, un tanto que aseguró la primera clasificación de la Selección a octavos de final de una cita orbital.

Años más tarde, fue en el Giuseppe Meazza donde Iván Ramiro Córdoba se convirtió en referente del Inter, club al que llegó en 1999 y con el que jugó hasta 2012. Ganó todo y se metió entre los 10 futbolistas con más presencias en la historia nerazzurra.

En el rival rossonero también hubo presencia colombiana, aunque menos trascendental. Cristian Zapata y Carlos Bacca vistieron la camiseta del Milan durante varias temporadas, sin alcanzar títulos de liga. Sí lo hizo Mario Yepes, parte del plantel que se coronó campeón en la temporada 2010/11.

