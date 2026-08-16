El fútbol mundial no olvida a Colombia: muestras de solidaridad con víctimas del terremoto

Aficionados en España, durante el minuto de silencio en el partido entre Alavés y Getafe. Foto: Vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia atraviesa uno de los momentos más dolorosos de los últimos años. El terremoto que golpeó al país dejó más de 200 personas fallecidas, cientos de damnificados y graves afectaciones en distintas regiones, especialmente en el Eje Cafetero y el suroccidente del país.

En medio de la emergencia, el deporte se ha convertido en una de las tantas plataformas desde las que han llegado mensajes de acompañamiento y acciones de solidaridad.

Mire más: El Ministerio del Deporte que recibió Abelardo de la Espriella: una cartera a la deriva

Numerosos deportistas colombianos se han pronunciado desde que ocurrió la tragedia. Algunos han utilizado sus redes sociales para enviar mensajes a las víctimas y sus familias, mientras que otros han impulsado o anunciado ayudas para los damnificados. El fútbol, por su enorme alcance dentro y fuera del país, ha sido uno de los escenarios en los que más se ha hecho visible ese respaldo.

El mundo no le da la espalda a Colombia

La solidaridad, sin embargo, no se ha limitado a los colombianos. Durante los últimos días, diferentes clubes, competiciones y futbolistas alrededor del mundo han tenido gestos con el país. Desde minutos de silencio hasta camisetas, parches y mensajes públicos, la tragedia colombiana ha encontrado eco en estadios ubicados a miles de kilómetros de las zonas afectadas.

Le puede interesar: Arsenal arrolló al City y se quedó con el primer título de la temporada en Inglaterra

Uno de los homenajes más llamativos se produjo este fin de semana en Turquía. Galatasaray disputó su primer partido de la nueva temporada de la Superliga y, durante el calentamiento previo al encuentro contra Çorum, sus futbolistas salieron al terreno de juego con camisetas en apoyo a Colombia. Entre ellos estuvo Dávinson Sánchez, referente colombiano del conjunto de Estambul, en una imagen que rápidamente tuvo repercusión en el país.

España también se sumó a los homenajes. La competición estableció un minuto de silencio antes de sus partidos como muestra de respeto por las personas que perdieron la vida en el terremoto.

El gesto se replicó en diferentes estadios y permitió que, incluso desde las tribunas, jugadores y aficionados se unieran durante unos segundos alrededor de la tragedia que atraviesa Colombia.

Una escena similar se había presentado entre semana en las competiciones internacionales organizadas por la Conmebol.

Mire más: Sorpresa en Cincinnati: Djokovic, favorito al título, perdió en segunda ronda

En distintos encuentros de los torneos continentales hubo homenajes y muestras de solidaridad con las víctimas. El fútbol sudamericano, que tantas veces ha reunido a sus países alrededor de la rivalidad deportiva, esta vez encontró en la emergencia colombiana un motivo para expresar cercanía.

En Brasil hubo, además, un gesto particular. Atlético Paranaense disputó su encuentro contra Bragantino llevando en su camiseta un parche con el mensaje “¡Fuerza, Colombia!”. Fue una pequeña modificación en la indumentaria, pero cargada de simbolismo: durante los 90 minutos, el mensaje estuvo presente como una manera de acompañar a un país golpeado por la tragedia.

Las muestras de apoyo comenzaron prácticamente desde las primeras horas posteriores al terremoto. Clubes de la dimensión de Real Madrid y Barcelona expresaron públicamente su solidaridad con Colombia y enviaron mensajes de acompañamiento a las víctimas y sus familias. Sus pronunciamientos ayudaron a dimensionar hasta dónde llegó el impacto internacional de una emergencia que ha marcado la última semana del país.

También hubo homenajes protagonizados directamente por futbolistas colombianos en el exterior. Camilo Durán convirtió con Celtic, en Escocia, y aprovechó su celebración para mostrar una camiseta dedicada a Colombia. El gol quedó entonces en un segundo plano frente a una imagen con la que el jugador quiso recordar a las víctimas y hacer visible, desde otro continente, la situación que atraviesa su país.

En una semana especialmente compleja, el fútbol ha servido así como una caja de resonancia para Colombia. Turquía, España, Brasil, Escocia y las competiciones sudamericanas han sido algunos de los escenarios desde los que han llegado mensajes de respaldo. Son gestos que no borran las pérdidas ni solucionan por sí solos la emergencia, pero acompañan a un país que atraviesa horas oscuras y que, en medio de ellas, intenta levantarse con la fuerza y la solidaridad de su gente.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador