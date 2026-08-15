Sorpresa en Cincinnati: Djokovic, favorito al título, perdió en segunda ronda

Novak Djokovic, tras su nueva derrota en Estados Unidos. Foto: Getty Images via AFP - EMILEE CHINN

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Debut y despedida: el gigante serbio Novak Djokovic cayó este sábado en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Disminuido por problemas físicos y el calor y la humedad en Ohio, el dueño de 24 títulos de Grand Slam protagonizó una de las sorpresas del torneo al sucumbir ante el argentino Thiago Tirante por 2-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y 44 minutos de juego.

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“No fue un partido agradable para mí por cómo me sentía”, dijo el exnúmero uno mundial en conferencia de prensa. “Es una cuestión de salud que me viene molestando durante los últimos años, sobre todo cuando hay calor y humedad, los nervios la empeoran y eso fue lo que pasó”.

Nole, de 39 años, era una de las grandes atracciones del antepenúltimo Masters 1000 de la temporada tras las ausencias por lesión del número uno del mundo, Jannik Sinner, y del español Carlos Alcaraz.

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Sin embargo, fue efímera su presencia en el último torneo preparatorio para el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del año, que se jugará a finales de mes en Nueva York.

El actual número cinco de la ATP llegará a Flushing Meadows hecho un mar de dudas debido a su situación física.

En Cincinnati, donde se consagró en 2018, 2020 y 2023,dio reiteradas muestras de dolor, tanto en sus rodillas como espalda. Y, además, cayó ante un rival que esta semana ingresó por primera vez al Top-50.

“Es la mejor victoria de mi carrera, creo que hice un buen trabajo dentro de la cancha y manejé muy bien los nervios jugando contra una leyenda como Novak”, celebró un emocionado Tirante, de 25 años.

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El platense enfrentará en la tercera ronda al español Martín Landaluce (67°), quien derrotó más temprano al semifinalista del pasado Roland Garros, el italiano Matteo Arnaldi.

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