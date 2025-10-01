El gran momento de Luis Suárez en Portugal: figura del Sporting y mayor valoración

El delantero colombiano llegó a cinco en la Primeira Liga y lidera la lista de jugadores con mayor incremento de valor de mercado en Portugal. Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES

Luis Javier Suárez vive su mejor inicio de temporada desde que aterrizó en el fútbol europeo. El delantero colombiano volvió a ser determinante con el Sporting de Lisboa al marcar el único tanto en la victoria 0-1 sobre Estoril, por la séptima jornada de la Primeira Liga. Con su gol, el equipo verde y blanco alcanzó los 18 puntos y se mantiene como colíder junto al Porto, confirmando que la lucha por la cima del campeonato portugués tendrá un duelo directo entre gigantes.

El cafetero fue elegido mejor jugador del encuentro, un reconocimiento que ya comienza a ser costumbre en el arranque de la temporada. Sus números lo respaldan: cinco goles y dos asistencias en siete partidos de Liga, una estadística que lo ha convertido en el principal referente ofensivo del equipo. Su impacto es tan grande que en Portugal ya se habla de cómo ha logrado hacer olvidar a Viktor Gyökeres, el goleador sueco que partió este verano al fútbol inglés.

El propio técnico Rui Borges no ocultó su satisfacción por el rendimiento de Suárez, aunque se mostró crítico con el desempeño colectivo del Sporting. “Fue el partido que menos me gustó de nuestro equipo hasta ahora. Teníamos que mostrar otra actitud competitiva. Pero Luis es Luis: volvió a jugar un partido magnífico y ha ayudado mucho al equipo”, señaló tras la victoria.

Un mercado que lo reconoce

El gran momento de Suárez no solo se refleja en el césped, también en su valoración como activo de mercado. El portal especializado Transfermarkt reveló en su más reciente actualización que el colombiano fue el futbolista que más incrementó su precio en Portugal: +14 millones de euros, lo que lo sitúa actualmente en los 22 millones. Ese salto lo ubica en el mismo rango que otros emergentes del campeonato, como el griego Fotis Ioannidis (su compañero de ataque en el Sporting) y el noruego Victor Froholdt, mediocampista del Porto.

El crecimiento de Suárez confirma la capacidad de la liga portuguesa para potenciar talentos y servir como trampolín hacia mercados más poderosos. Junto a él, otros nombres que aparecen en la lista de mayor valorización son el serbio Franjo Ivanovic (Benfica), el colombiano Richard Ríos (Benfica) y Borja Sainz (Porto).

Desafío inmediato: la Champions

Consolidado como figura local, Suárez tendrá ahora un reto de mayor dimensión: la Champions League. El Sporting visitará al Napoli este miércoles en el estadio Diego Armando Maradona, en la segunda jornada de la fase de grupos. Allí, el delantero cafetero buscará prolongar su racha ante un rival de peso continental y demostrar que su explosión no es un fenómeno pasajero, sino la confirmación de un delantero en plena madurez competitiva.

En Lisboa lo ven como un goleador imparable, en Portugal ya lo catalogan como uno de los grandes protagonistas de la temporada y en el mercado europeo empieza a ser mirado como un activo de lujo. Luis Suárez, el colombiano del Sporting, está escribiendo a toda velocidad el capítulo más brillante de su carrera.

