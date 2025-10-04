Colombia vs. Nigeria sub-20: hora, TV y dónde ver el partido del Mundial

Colombia, en su segundo partido del Mundial Sub-20. Foto: EFE - Benjamín Hernández

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia afronta este domingo un reto decisivo en el Mundial Sub-20 de Chile: el duelo contra Nigeria por la última fecha de la fase de grupos.

Tras vencer a Arabia Saudita en su debut y empatar sin goles con Noruega, la Tricolor llega invicta y con la posibilidad de asegurar su clasificación a los octavos de final en un partido que marcará su destino en el torneo.

El equipo dirigido por César Torres ha mostrado solidez defensiva y pasajes de buen fútbol, pero aún busca mayor efectividad en ataque para transformar las ocasiones en goles.

🎥 Pasamos página y ya pensamos en Nigeria. 👀🤙



𝙇𝙖 𝙎𝙪𝙗 20 𝙈𝙖𝙨𝙘𝙪𝙡𝙞𝙣𝙖 𝙮 𝙪𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙖 𝙨𝙚𝙨𝙞ó𝙣 𝙙𝙚 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚𝙣𝙖𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙚𝙣 𝘾𝙝𝙞𝙡𝙚. 💪⚽#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/0esHcwbNhU — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 4, 2025

Contra Nigeria, la consigna será clara: dar un golpe de autoridad y ratificar el camino hacia la siguiente ronda en un grupo que se mantiene abierto hasta el final.

Partido de Colombia Sub-20: horario del duelo contra Nigeria

El partido crucial para la Colombia Sub-20, en el que se juega su clasificación a los octavos de final del Mundial de Chile este domingo frente a Nigeria, definirá el rumbo del Grupo F.

El compromiso se disputará en el Estadio Fiscal de Talca a las 6:00 p.m., hora colombiana, con la expectativa de que la Tricolor pueda sellar su paso a la siguiente ronda después de sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas.

¡𝘔𝘢𝘯̃𝘢𝘯𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘷𝘦𝘮𝘰𝘴 𝘢 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘯𝘤𝘩𝘢 𝘱𝘰𝘳 𝘮𝘢́𝘴!



🆚 🇳🇬

🗓 Domingo 05 de octubre

🕞 6:00 pm (hora COL)

🏟 Estadio Fiscal, Talca, Chile

🏆 Copa Mundial de la FIFA Sub 20

📺 @CanalRCN, App Canal RCN, @GolCaracol, Ditu #VenConColombia🇨🇴 #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/sHjbEPcZtX — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 4, 2025

El partido podrá verse en nuestro país a través de la señal abierta de Gol Caracol, además de la transmisión en línea mediante la app gratuita ditu, lo que permitirá a los hinchas acompañar a la selección en un choque determinante rumbo a los octavos de final.

Así está la situación del grupo F: las cuentas de Colombia para clasificar

Teniendo en cuenta que a los octavos de final avanzan también los cuatro mejores terceros, Colombia tiene bien encaminada su clasificación tras sumar puntos en sus dos primeras presentaciones: victoria contra Arabia Saudita y empate sin goles con Noruega. Con cuatro unidades y sin goles en contra, la Tricolor lidera el Grupo F y depende de sí misma para avanzar de ronda, un escenario favorable.

Sin embargo, la clasificación todavía no está asegurada. Noruega también tiene cuatro puntos y Nigeria, con tres, aún puede desplazar a cualquiera si gana en la última jornada. Arabia Saudita, sin unidades, ya no tiene margen de error para aspirar a llegar al tercer lugar, aunque los dos primeros ya le son imposibles.

El equilibrio del grupo es total: Colombia y Noruega comparten liderato con idéntica diferencia de gol (+1), mientras que Nigeria los sigue de cerca. Todo se definirá en la última fecha.

Para Colombia, sumar frente a Nigeria será clave no solo para confirmar su paso a los octavos, sino también para mantener su posición de privilegio y así enfrentar un rival más accesible en la siguiente fase. Un empate le bastaría para clasificar, aunque una victoria le garantizaría el primer puesto del grupo. En cambio, una derrota podría complicar el panorama y dejar su suerte en manos de los demás resultados, por lo que el objetivo está claro: asegurar puntos y no dejar espacio a la incertidumbre.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador