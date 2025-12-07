El impacto de Johan Carbonero en Brasil: gol clave para la permanencia de Inter en la A

El extremo colombiano apareció en el momento más tenso de la temporada y firmó el 3-1 contra Bragantino, un gol que selló la salvación del Internacional en la última fecha del Brasileirao. Foto: Internacional F.C

Internacional de Porto Alegre cerró el Brasileirao con un suspiro que se sintió como un rugido en todo el Beira-Rio. La fecha 38 puso al Colorado en una montaña rusa emocional que rozó el abismo del descenso. Durante varios minutos, el club gigante del sur de Brasil estuvo con un pie fuera de la primera división, pendiente no solo de lo propio, sino también del pulso ajeno que se jugaba en Río de Janeiro entre Botafogo y Fortaleza.

En Porto Alegre, el duelo frente a Red Bull Bragantino se destrabó en el segundo tiempo, cuando ambos equipos pasaron del cálculo a la urgencia. Internacional sabía que ganar no era suficiente y necesitaba que Fortaleza tropezara. Mientras las miradas se dividían entre la cancha y los celulares, el equipo local empezó a construir su salvación. Primero apareció Gabriel Mercado, luego Alan Patrick, y cuando todo parecía encaminado pero no asegurado, llegó la jugada que cambió el aire, los gestos y el ánimo del estadio.

La cuota colombiana en Brasil

El protagonista fue Johan Carbonero, un nombre que venía esperando su instante. El colombiano comenzó la tarde en el banco y entró al partido en lugar de Rafael Santos Borré, obligado a aportar velocidad en un duelo que se estaba jugando al filo de la angustia.

En una acción que se sintió quirúrgica, Alan Patrick filtró un pase entre líneas que rompió a la defensa rival. Carbonero lo entendió de inmediato, controló orientado, carrera abierta hacia el área y sacó un remate seco de derecha para vencer al arquero.

Ese gol, más que cerrar un 3-1, desató la explosión emocional que el Beira-Rio llevaba noventa minutos conteniendo. El colombiano celebró rodeado por sus compañeros mientras las tribunas lo coreaban. Además, le permitió alcanzar siete goles en la temporada, con cuatro de ellos en el Brasileirao, un registro que llega en un momento clave para su aspiración mundialista.

Y mientras Porto Alegre era puro festejo, en Río de Janeiro se escribía la otra parte de la historia. Allí, Botafogo derrotó 4-2 a Fortaleza, con aporte goleador del también colombiano Jordan Barrera. Ese resultado selló el destino de Fortaleza, que perdió la categoría e Internacional confirmó su permanencia en la élite brasileña. Al final, los gritos no solo fueron por el triunfo propio, sino por la combinación que permitió respirar.

