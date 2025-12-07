Real Madrid cayó 2-0 con Celta y se encienden las alarmas: así quedó la tabla de La Liga

El equipo merengue tuvo dos expulsiones, lesiones que no dan tregua y un equipo sin respuestas en el sector ofensivo. Foto: EFE - Sergio Pérez

El regreso del Real Madrid al Santiago Bernabéu, tras más de un mes de ausencia, terminó convertido en una escena incómoda para el equipo de Xabi Alonso. El conjunto blanco perdió 0-2 frente al Celta de Vigo, un golpe duro que profundiza una racha inquietante. Solo seis puntos de los últimos quince y el liderazgo, que hace poco parecía asegurado, ahora está en manos del Barcelona.

La tarde comenzó con el recuerdo fresco de la goleada por 0-3 en San Mamés, un alivio que parecía enderezar la ruta tras tres empates consecutivos fuera de casa. Pero nada de aquello se pareció al Madrid que pisó el Bernabéu. El equipo, falto de chispa, atascado en la generación de juego y con un nivel de precisión desconcertante, chocó una y otra vez con un Celta ordenado, valiente y dispuesto a castigar cada error. Las ocasiones existieron, especialmente en el primer tiempo, pero no pasaron de intentos aislados.

Arda Güler firmó tres aproximaciones en la primera mitad, todas sin éxito. La más clara llegó al minuto 37, cuando remató desequilibrado dentro del área y terminó enviando el balón lejos del arco de un Radu que sostuvo al Celta cada vez que el Madrid amagó con encontrar un respiro. También hubo espacio para un mano a mano de Vinícius, tras un pase largo de Tchouaméni, pero el brasileño llegó forzado y el guardameta rumano volvió a ganar.

El partido era una moneda al aire y también Courtois tuvo que intervenir. Cinco minutos antes del descanso, Borja Iglesias filtró un pase para Pablo Durán que terminó definiendo flojo ante el belga. Fue un aviso de lo que el delantero gallego podía generar atacando espacios, una amenaza que volvió a aparecer antes del entretiempo, aunque en una acción invalidada por fuera de juego.

La fragilidad defensiva del Madrid no era un dato menor. Las ausencias de Carvajal, Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba y Mendy, todas por lesión, ya obligaban a una línea de emergencia. A esa lista se sumó Éder Militao, que sufrió una lesión muscular considerada “preocupante”. Un golpe extra para un equipo que ya tenía suficientes problemas.

Si en la primera mitad el 0-0 daba la sensación de ser un mal menor, lo que vino después confirmó que el Madrid no tenía respuesta. Al minuto 54, Williot Swedberg abrió el marcador con un taconazo exquisito tras un centro de Bryan Zaragoza, culminando una jugada colectiva que dejó en evidencia las grietas defensivas del equipo de Xabi Alonso.

Polémica: Real Madrid sufrió dos expulsiones

El golpe emocional fue evidente y, en vez de reacción, llegó una cadena de errores individuales. Fran García vio dos amarillas en apenas un minuto y 13 segundos, dejando a su equipo con diez hombres y reduciendo aún más la capacidad ofensiva de un Madrid ya confuso y precipitado.

Con uno menos, la insistencia fue más una cuestión de orgullo que de ideas. El Celta, ordenado en su defensa de cinco, respiró cada vez que Borja Iglesias bajaba una pelota y jugó con la ansiedad de un rival que no encontraba caminos. Las dos oportunidades que tuvo el Madrid en la recta final no cambiaron la historia. Mbappé falló una vaselina en el 77, cortando su racha de siete goles en tres partidos, y Gonzalo García cabeceó desviado diez minutos más tarde.

El cierre del partido terminó de exponer la fractura emocional del Madrid. Álvaro Carreras fue expulsado por doble amarilla en protestas y, ya en tiempo añadido, Swedberg firmó su doblete para sentenciar el 0-2 definitivo en un Bernabéu incrédulo.

El triunfo deja al Celta con 19 puntos, un botín enorme conseguido en uno de los estadios más complejos del campeonato. El Madrid, en cambio, queda sumido en una crisis de forma que cambia por completo el panorama: de tener cinco puntos de ventaja sobre Barcelona tras ganar el clásico del 26 de octubre, ahora está cuatro por debajo.

Así quedó la tabla de posiciones en La Liga

