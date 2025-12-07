Boletería del Mundial 2026 tras el sorteo: precios, fechas y cómo comprar

El calendario publicado ha determinado los enfrentamientos en ciudades, estadios, fechas y horarios específicos. Foto: EFE - Giorgio Viera

Con el sorteo ya realizado y el calendario confirmado, el camino para comprar boletas del Mundial 2026 dejó de ser un laberinto y comenzó a tomar forma. Lo que hasta ahora era un proceso difuso —marcado por fases de venta poco claras, precios cambiantes y un mar de plataformas— entra en una etapa definitiva.

¿Cuándo se volverá abrir la ventana para comprar boletas del Mundial 2026?

Desde el 11 de diciembre, los aficionados podrán aplicar directamente a entradas para partidos específicos, un punto de partida que, por primera vez, combina rivales definidos, fechas establecidas y sedes precisas. Un escenario que no elimina la complejidad, pero sí permite trazar un plan realista rumbo a la Copa del Mundo.

Hasta el momento, la FIFA ya ha vendido cerca de dos millones de boletas, lo que obliga a muchos hinchas a contemplar rutas alternativas. Sin embargo, la nueva fase del proceso marca el último gran filtro: el “Random Selection Draw”, una lotería que estará abierta hasta el 13 de enero y que no premia la rapidez, sino simplemente la participación. Los interesados deberán crear su FIFA ID, escoger los partidos y categorías que desean, y esperar hasta febrero para conocer si fueron exitosos, parcialmente exitosos o completamente rechazados. Y un detalle crucial: aplicar equivale a comprometerse al pago si se obtiene la boleta.

La carrera por un cupo en la Copa del Mundo se mueve por carriles paralelos, todos con costos y niveles de certeza distintos. La lotería ofrece el camino más ordenado, pero no siempre el más accesible. Los aficionados también podrán recurrir a la fase de venta de “último minuto”, que llegará en primavera, aunque sin garantías claras sobre cuántas entradas habrá disponibles. El tercer frente es el mercado de reventa: desde la plataforma oficial de la FIFA hasta sitios como StubHub, donde los precios son más bajos pero la seguridad no es la misma. La elección, para muchos, será entre certeza y precio.

¿Cuánto valen las boletas al Mundial después del sorteo?

El modelo de precios añade otra capa de complejidad. La FIFA implementó por primera vez un sistema de “variable pricing”, que ajusta el valor de las boletas según la demanda. Ya hubo aumentos en noviembre y volverá a haberlos en diciembre. En otras palabras, partidos con selecciones de alto atractivo —Argentina, por ejemplo— verán valores al alza. Las categorías también hacen parte del rompecabezas: desde la Categoría 1, que abarca zonas privilegiadas del estadio, hasta la Categoría 4, con cupos muy limitados y ubicaciones más lejanas al campo.

Para quienes quieran seguir a una selección en particular, llega otra vía: los “PMA supporter tickets”, boletas que la FIFA asigna a cada federación para sus partidos de fase de grupos y eventuales duelos de eliminación directa. Pero ahí entran reglas propias de cada país: afiliaciones, programas de membresía o requisitos específicos. No hay un estándar único y tampoco se conocen aún los valores exactos.

¿Cuántas boletas se pueden comprar por usuario?

Todo este entramado opera bajo límites estrictos: máximo cuatro boletas por partido y 40 por hogar en todo el torneo. Una restricción que obliga a grupos grandes a dividir solicitudes, sin la certeza de poder quedar sentados juntos, aun con la función de “Sit Together”, disponible solo en casos puntuales.

La otra gran pregunta está fuera del estadio: ¿una boleta garantiza la entrada a Estados Unidos? La respuesta es no. Los aficionados que necesiten visa deberán tramitarla como cualquier visitante, aunque el programa “FIFA PASS” promete entrevistas aceleradas —entre 6 y 8 semanas— para quienes compren a través de la FIFA. El acceso expedito no reemplaza la visa ni elimina los filtros de antecedentes, solvencia o vínculos familiares, los mismos que han llevado a un 28% de rechazos en el último año.

Sedes y horarios de Colombia en la Copa del Mundo de 2026

Colombia ya tiene definidos sus estadios y horarios para la fase de grupos del Mundial 2026.

El debut será el 17 de junio ante Uzbekistán a las 9:00 p.m., en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México. El segundo partido, el 23 de junio frente al ganador del Play-off 1, también será a las 9:00 p.m., en el moderno Estadio Chivas de Guadalajara. El cierre del grupo llegará el 27 de junio contra Portugal a las 6:30 p.m., en el imponente Hard Rock Stadium de Miami, uno de los escenarios más espectaculares del torneo.

¡𝗔 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲!



Consulta el fixture con los 𝗵𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗮𝗶́𝘀 ⬇️



🗓️ 17 de junio 🆚 🇺🇿, 🕘 𝟵:𝟬𝟬 𝗽.𝗺. (𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗖𝗢𝗟)

🗓️ 23 de junio 🆚 Ganador Play-off 1,… pic.twitter.com/LdedWgcTPl — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 6, 2025

El camino por las sedes del Mundial, rumbo a una hipotética final

Si Colombia termina primera del Grupo K, su recorrido hacia la final tendría un trayecto muy definido y con sedes de alto perfil. Tras disputar sus tres partidos de la fase de grupos ante Uzbekistán en Ciudad de México, el ganador del repechaje en Guadalajara y Portugal en Miami, la Tricolor jugaría los 16avos de final en Kansas City, avanzaría a los 8avos en Vancouver, regresaría a Kansas City para los cuartos, disputaría la semifinal en Atlanta y, si todo sale perfecto, pelearía el título en Nueva Jersey/Nueva York, la sede elegida para la gran final del Mundial.

Si Colombia termina segunda del grupo, el camino cambiaría de rumbo y de geografía. Manteniendo los mismos tres partidos iniciales —Uzbekistán en Ciudad de México, repechaje en Guadalajara y Portugal en Miami—, la ruta tomaría un giro hacia el oriente del continente: los 16avos serían en Toronto, los 8avos en Dallas, los cuartos en Los Ángeles, mientras que la semifinal volvería a Dallas antes de llegar también a la gran final en Nueva Jersey/Nueva York. Dos rutas distintas, un mismo destino posible.

