El Leverkusen de Xabi Alonso sigue invicto y se acerca al título en Alemania

El entrenador del Leverkusen, Xabi Alonso, reacciona después del partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el 1. FC Köln y el Bayer 04 Leverkusen en Colonia, Alemania, el 3 de marzo de 2024. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Bayer Leverkusen se encuentra en vía libre hacia su primer título de campeón de Alemania, logro que podría poner fin a once temporadas consecutivas de dominio del Bayern, tras la victoria del domingo en el derbi en Colonia (2-0). Gustavo Puerta estuvo en la banca.

A diez jornadas del final de la Bundesliga, los hombres de Xabi Alonso cuentan con diez puntos de ventaja sobre el Bayern Múnich (64 puntos contra 54), que tan solo ha sumado 4 de los últimos 12 posibles y que ven como las opciones de lograr un 12ª título consecutivo se alejan semana a semana.

“Diez puntos es mucho, pero todavía no está hecho. Todavía hay muchos por jugar y hasta que no esté decidido matemáticamente, no podemos decir que está hecho. Seguiremos trabajando para lograr más puntos como equipo”, señaló el centrocampista Granit Xhaka.

El Leverkusen todavía no ha perdido un solo partido desde el inicio de su temporada 2023-2024, con 34 partidos consecutivos sin derrota entre todas las competiciones (30 victorias y cuatro empates), récord vigente para un club alemán.

El ‘Werkself’, apodo de este equipo alemán fundado en 1904, dispone así de tres comodines en los últimos diez partidos de Bundesliga, en los que el Bayern de Thomas Tuchel está ahora obligado a ganar todo.

El domingo, el Bayer Leverkusen realizó la visita con menor distancia de la temporada, pues menos de una treintena de kilómetros separan su feudo BayArena del Mungersdorfer Stadion de Colonia.

Superioridad numérica durante 75 minutos

En este derbi desigual, entre un líder invicto y un equipo en la lucha por la permanencia (16º), el ánimo se caldeó rápidamente. En el minuto 14, tras una horrible entrada sobre Xhaka, Jan Thielmann fue expulsado con tarjeta roja tras la intervención del VAR.

“La primera parte fue un poco demasiado emocional con la tarjeta roja. Nos manejamos al contraataque y no tuvimos suerte para marcar gol. Al final, con paciencia, lo conseguimos”, analizó Alonso.

Eric Martel rozó también la expulsión, cuando apenas un cuarto de hora después de la roja a Thielmann hizo falta a Florian Wirtz, acción castigada solo con la amarilla.

Con tan solo diez hombres, el Colonia sufrió el asalto del Leverkusen, un poco más errático de lo habitual, pero con dominio en la posesión.

Finalmente, en el minuto 37 un centro de Alejandro Grimaldo fue rematado por el checo Patrik Schick, intento frenado por la defensa del Colonia. Jéremie Frimpong aprovechó el rechace para meter el pie y engañar a Marvin Schabe.

En el inicio de la segunda parte, Sargis Adamyan estuvo a punto de empatar, pero su gran volea se estrelló contra el poste. Grimaldo dobló la ventaja minutos después, con un tiro cruzado con el pie izquierdo al que Schabe no llegó a detener. El internacional español concedió así un final de partido relajado a su equipo.

El Leverkusen viaja el jueves a Azerbaiyán para enfrentarse en Bakú al Qarabag, en la ida de octavos de final de Europa League, para continuar su aventura europea y su racha de invencibilidad.

En el otro partido de este domingo, el Hoffenheim (7º) ganó 2-1 al Werder Bremen (8º) con un doblete de Maximilian Beier (8 y 44).

