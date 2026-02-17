Vinícius Jr. le dio la victoria a Real Madrid contra Benfica en la Champions League

Vinicius Jr. celebrando su gol contra Benfica durante el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League este martes 17 de febrero de 2026 en el estadio Da Luz de Lisboa, Portugal. Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Real Madrid respondió a su favoritismo. El conjunto blanco se presentó en el estadio Da Luz de Lisboa con una deuda pendiente desde la fase de grupos de la UEFA Champions League. Esta vez no hubo milagros, ni goles agónicos que pusieran en duda la supremacía del equipo español en esta competencia.

Un gol de Vinicius Jr. al minuto 50 fue suficiente para que el visitante se llevara una mínima ventaja al compromiso de vuelta. Aunque el colombiano Richard Ríos participó de los últimos 15 minutos, más los 12 de adición, no pudo tener una verdadera chance de gol, aunque se le vio con mucho ritmo.

Primer tiempo de Benfica vs. Real Madrid

Aunque el equipo local comenzó el partido tal y como terminó aquel de fase de grupos, encima de Real Madrid, nunca pudo traducir el dominio de balón en situaciones claras de gol. Pocas veces Thibaut Cortouis fue altamente exigido.

Mediada la primera parte, el club español fue saliendo del asedio portugués y comenzó a hacerse con el balón. No obstante, era poco lo que ocurría en ambas áreas, pues los módulos armados por los técnicos permanecían inalterables.

Durante los últimos minutos, Madrid ahora sí fue capaz de generarle peligro al arco de Benfica. Incluso el arquero ucraniano Anatoliy Trubin atajó dos pelotas de gol y fue la gran figura, esta vez no por anotar al último minuto.

Richard Ríos vs. Real Madrid

La parte complementaria fue una continuación del final del primer tiempo, pues tan solo a los cinco minutos Vinícius Jr. marcó el 1-0 a favor del Real Madrid. Un tanto de alta factura que puso la primera anotación del partido.

Inmediatamente después de la anotación, el número 7 de Real Madrid acusó al argentino Gianluca Prestianni de hacerle un comentario racista, un hecho que hasta la hora de publicar esta nota no se ha esclarecido y no impidió que el partido continuara después de una interrupción de 10 minutos

Al minuto 74, el colombiano Richard Ríos saltó al campo de juego luego de más de un mes fuera de las canchas. El volante de la Tricolor provocó un tiro libre producto de una falta de Vinicius en el 86′ que pudo haberse ido expulsado. Sin embargo, el que vio la roja fue José Mourinho por cuestionar la decisión del árbitro.

El estratega luso no podrá dirigir el partido de vuelta en Madrid el cual tendrá un global de 1-0 a favor de Real Madrid.

Real Madrid vs. Benfica: playoffs de Champions

Las dos escuadras europeas volverán a la acción por Champions el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 3:00 p.m. Esta vez, el compromiso se cumplirá en el teatro de la Castellana, el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Se espera que el equipo local tenga una propuesta más ofensiva y salga con la intención de resolver el partido lo más pronto posible. Por su lado, Benfica intentará hacer un partido casi perfecto y darle vuelta al 1-0 de la ida.

En conclusión y a juzgar por el primer compromiso entre ambos, a la Champions League le espera una eliminatoria apasionante. Todo esto por un lugar en los octavos de final de la competición de clubes más prestigiosa del mundo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador