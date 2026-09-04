El Real Betis de los colombianos venció 1-0 sobre la hora al Real Madrid de José Mourinho

Los jugadores del Betis celebran la victoria al finalizar el partido de la cuarta jornada de LaLiga contra el Real Madrid este viernes 4 de septiembre de 2026 en el estadio de La Cartuja de Sevilla, España. Foto: EFE - Jose Manuel Vidal

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Real Betis derrotó 1-0 al Real Madrid. El gol de Troy Parrott al minuto 81 fue suficiente para extender la mala racha del club blanco en campo verdiblanco. Desde la temporada 2021/22, Madrid no le gana al Betis en su estadio. Hoy gozó de dos oportunidades inmejorables para al menos llevar un punto.

En el 89′, Carlos Espí, quien ya había sido figura en la primera fecha de la liga española dándole el triunfo al equipo, anotó un gol precedido de un fuera de lugar. Cinco minutos después, ya en el tiempo de adición, Vinícius Jr. provocó una mano que el juez señaló como penal, pero Kylian Mbappé lo desperdició.

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¿Cómo quedó Real Madrid en la tabla de posiciones?

El Madrid descendió al segundo lugar de la Liga de España con nueve puntos: producto de tres victorias y una derrota. Lo aventaja al FC Barcelona, que tiene los mismos puntos, pero con mejor diferencia de gol y un partido menos.

Con este ruidoso triunfo, el Real Betis de Nelson Deossa y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández escaló hasta la tercera plaza. Tienen las mismas 9 unidades de Real Madrid y Barcelona, pero con una diferencia de gol de 0.

A falta de su partido de la cuarta jornada frente al Athletic Club de Bilbao, el Atlético de Madrid aparece cuarto con siete puntos. Una victoria a domicilio lo dejaría como líder momentáneo a falta de lo que ocurra con el club azulgrana.

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¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El equipo dirigido por el entrenador portugués José Mourinho debutará en la UEFA Champions League frente a Inter de Milán. El compromiso europeo será el martes 8 de septiembre a partir de las 2:00 p. m. en el Santiago Bernabéu.

Respecto a la liga española, el merengue volverá a la acción el próximo fin de semana (sábado 12 de septiembre) cuando enfrente al Rayo Vallecano. El partido será a partir de las 2:00 p. m. en el estadio Santiago Bernabéu.

Aunque la temporada actual apenas comienza, la derrota 1-0 frente al Real Betis representa un duro revés para el proyecto de ‘Mou’ en el Madrid. Vale la pena recordar que el Real Madrid viene de dos temporadas sin ganar títulos.

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