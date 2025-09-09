Eliminatorias Conmebol: así se pueden ver los 5 partidos en vivo y gratis hoy

Dayro Moreno, delantero de la selección de Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

La última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llega con casi todo definido: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay ya tienen su boleto asegurado a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

El único interrogante es la repesca, que se disputa entre Venezuela y Bolivia, con la Vinotinto partiendo con ventaja en la séptima posición con 18 puntos frente a los 17 de la Verde.

El panorama favorece a los dirigidos por Fernando Batista: les basta ganar, empatar o incluso perder, siempre que Bolivia no sorprenda a Brasil en El Alto.

Jornada clave en las eliminatorias: se define todo

El partido decisivo será este martes en Maturín (6:30 p.m.), donde Venezuela recibirá a Colombia, clasificada en el quinto puesto con 25 unidades y que viene de golear 3-0 a Bolivia tras la dura caída frente a Argentina. “

Bocha” Batista calificó el duelo como una “final con su gente”, buscando regalarle al país la histórica oportunidad de pelear un cupo mundialista en la repesca.

Por su parte, Bolivia confía en la altura de los 4.150 metros de El Alto para superar a Brasil, que llega sin Neymar ni Vinícius Jr, pero con Carlo Ancelotti insistiendo en que con la camiseta de la Seleção “no hay partidos más o menos importantes”.

La tabla de las eliminatorias y el resto de la jornada

El resto de la jornada también tendrá choques de peso: Argentina, líder con 38 puntos, visitará a Ecuador (4°, 26) en Guayaquil con pruebas en su nómina; Uruguay (27) se medirá en Santiago ante un Chile ya eliminado y colista con 10; mientras que Perú (12), penúltimo, cerrará en Lima contra Paraguay (6°, 25), que celebra su regreso a un Mundial tras 16 años de ausencia. En Colombia, todos los partidos de la fecha final podrán verse gratis y en vivo a través de ditu.

Programación completa de la fecha 18

Ecuador vs. Argentina⏰ 5:45 p.m.📺 Transmisión: Ditu Sports 5, Gol Caracol Venezuela vs. Colombia⏰ 6:15 p.m.📺 Transmisión: Ditu Sports, Gol Caracol Bolivia vs. Brasil⏰ 6:15 p.m.📺 Transmisión: Exclusivo por Ditu Sports 2 Perú vs. Paraguay⏰ 6:15 p.m.📺 Transmisión: Exclusivo por Ditu Sports 3 Chile vs. Uruguay⏰ 6:15 p.m.📺 Transmisión: Exclusivo por Ditu Sports 4

