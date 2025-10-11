Eliminatorias europeas del Mundial 2026: tabla, resultados y cómo van

España, Portugal, Italia y Noruega cumplieron con los pronósticos en una jornada que empieza a definir el panorama rumbo al Mundial 2026. Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las selecciones favoritas de Europa cumplieron con los pronósticos en una nueva fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. España, Italia, Noruega y Portugal sumaron victorias importantes que las dejan muy bien posicionadas en sus respectivos grupos, en una clasificación que comienza a perfilar a los candidatos al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

España sigue perfecta y sin goles en contra

En Elche, la selección española volvió a mostrar autoridad y derrotó 2-0 a Georgia, sumando su tercera victoria en igual número de partidos. El equipo de Luis de la Fuente domina el grupo E con paso firme: nueve puntos, once goles a favor y ninguno en contra.

Yéremy Pino abrió el marcador tras una gran jugada colectiva que nació en los pies de Pedri, cerebro del equipo, y culminó con una definición sencilla del atacante del Crystal Palace. Mikel Oyarzábal, con un tiro libre impecable en el segundo tiempo, selló el triunfo que reafirma el gran momento de “la Roja”.

Pese a fallar un penal con Ferran Torres en la primera mitad, España controló el juego de principio a fin ante una Georgia superada en todos los sectores. Turquía, que goleó 6-1 a Bulgaria, es el único que le sigue el ritmo en el grupo.

Grupo E:

España (9 pts) Turquía (6) Georgia (3) Bulgaria (0)

Italia respira, pero Noruega marca el ritmo

En Tallin, Italia venció 3-1 a Estonia y mantiene vivas sus opciones en el grupo I, aunque sigue lejos del líder Noruega. Los goles de Moisés Kean, Mateo Retegui y Francesco Pío Sposito sellaron un triunfo necesario para la Azzurra, que llega a 12 puntos en cinco jornadas.

Noruega, por su parte, no afloja. Con Erling Haaland como figura absoluta, el conjunto escandinavo goleó 5-0 a Israel y encadenó su sexta victoria consecutiva. El delantero del Manchester City firmó un triplete —a pesar de fallar dos penales— y se afianza como máximo goleador de la clasificación europea, con 12 tantos.

El equipo nórdico lidera con autoridad y sueña con regresar a un Mundial por primera vez desde 1998. Italia, aunque con un partido menos, necesita un tropiezo noruego para tener opciones reales de quedarse con el primer puesto y evitar otro repechaje.

Grupo I:

Noruega (18 pts) Italia (12), Israel (9), Estonia (3), Moldavia (0).

Portugal gana sufriendo y mantiene el liderato

En Lisboa, Portugal necesitó hasta el minuto 90 para doblegar 1-0 a Irlanda, en un partido que dominó de principio a fin pero en el que le faltó puntería. Rúben Neves, con un cabezazo agónico, le dio el triunfo al equipo de Roberto Martínez después de que Cristiano Ronaldo fallara un penalti en la segunda mitad.

La victoria consolida a los lusos como líderes del grupo F con puntaje perfecto (9 de 9) y sin margen para dudas sobre su superioridad. Hungría, que venció 2-0 a Armenia, se mantiene como escolta con cuatro puntos, aunque lejos del ritmo de un conjunto portugués que busca repetir su presencia mundialista con una nueva generación consolidada alrededor de Cristiano, Bruno Fernandes y Vitinha.

Grupo F:

Portugal (9 pts), Hungría (4), Armenia (3), Irlanda (1).

Albania sorprende y se consolida detrás de Inglaterra

La otra gran noticia de la jornada llegó en el grupo K, donde Albania dio el golpe al vencer 1-0 a Serbia en Belgrado. El resultado la deja como escolta de Inglaterra, que no jugó pero mantiene el liderazgo absoluto con 15 puntos en cinco partidos.

Letonia y Andorra empataron 2-2 en el otro encuentro del grupo, sin mayores repercusiones en la tabla. Albania, con 11 puntos, ya sueña con pelear la clasificación directa, mientras que Serbia (7) y Letonia (5) se alejan.

Grupo K:

Inglaterra (15 pts), Albania (11), Serbia (7), Letonia (5), Andorra (1).

España y Portugal marchan con paso perfecto; Noruega y Haaland se ilusionan con un regreso histórico; Italia busca evitar otro repechaje traumático; y Albania emerge como la gran revelación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador