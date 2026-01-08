Logo El Espectador
¡PSG, campeón de la Supercopa! Ya son diez los títulos bajo el mando de Luis Enrique

El equipo dirigido por Luis Enrique consiguió su décimo título desde la llegada del técnico español al banquillo parisino, tras derrotar 4-1 a Olympique de Marsella en la tanda de penaltis.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
08 de enero de 2026 - 09:44 p. m.
Jugadores de PSG.
Jugadores de PSG.
Foto: EFE - YOAN VALAT
Paris Saint-Germain volvió a levantar un trofeo en Europa y confirmó que atraviesa un momento histórico. El equipo dirigido por Luis Enrique se quedó con la Supercopa de Francia tras vencer a Olympique de Marsella en una final cerrada que se resolvió desde el punto penal.

Con este triunfo, el conjunto parisino sumó un nuevo título y se consolidó como uno de los equipos más fuertes del continente, con un fútbol basado en la posesión, la presión alta y una notable eficacia ofensiva, respaldado además por una plantilla joven que respondió en los momentos decisivos.

El partido estuvo a la altura de una final. A los 13′ minutos, los dirigidos por Luis Enrique se pusieron en ventaja con un gol de Ousmane Dembélé. El primer tiempo transcurrió sin demasiadas emociones y PSG se fue al descanso con la ventaja mínima.

En la segunda mitad, el encuentro ganó intensidad y Mason Greenwood igualó el marcador desde el punto penal al minuto 76’. Cuando todo indicaba que el duelo se definiría en la tanda de penaltis, un desafortunado autogol de Willian Pacho, al minuto 87, puso el 2-1 parcial a favor del conjunto marsellés.

En ese momento, el trofeo parecía escapársele a PSG y a Luis Enrique. Sin embargo, en el último suspiro del partido, Gonçalo Ramos apareció al 90+5′ para marcar el empate definitivo y forzar la definición desde los once pasos.

En la tanda de penaltis, Paris Saint-Germain fue ampliamente superior. El arquero Lucas Chevalier se convirtió en figura al atajar dos cobros, mientras que Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes y Doué acertaron para sellar el 4-1 final.

Con esto, Paris Saint-Germain volvió a confirmar su dominio absoluto en la Supercopa de Francia alcanzando así su duodécimo título en las últimas 13 ediciones del certamen.

Todos los títulos de Luis Enrique con PSG

Con esta victoria y la obtención de un nuevo trofeo, el conjunto parisino alcanzó su décimo título desde que está Luis Enrique al mando.

  • Supercopa de Francia | 2024
  • Ligue 1 | 2024
  • Copa de Francia | 2024
  • Supercopa de Francia | 2025
  • Ligue 1 | 2025
  • Copa de Francia | 2025
  • Champions League | 2025
  • Supercopa de Europa | 2025
  • Copa Intercontinental | 2025
  • Supercopa de Francia | 2026

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

