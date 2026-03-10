EN VIVO: Atalanta vs. Bayern Múnich, siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions

Luis Díaz, figura de la selección de Colombia y del Bayern Múnich alemán. Foto: EFE - LEONHARD SIMON

El Bayern Múnich, con el colombiano Luis Díaz entre sus inicialistas, visita este martes al Atalanta en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones 2025/26. En Bérgamo, el club alemán buscará imponer su jerarquía frente a un rival que suele hacerse fuerte en condición de local.

La previa está marcada por la duda sobre el estado físico de Harry Kane, quien sufre molestias en unos de sus gemelos y no pudo hacer parte del XI inicial. El técnico Vincent Kompany puso al senegalés Nicolas Jackson en lugar del delantero inglés, quien permanecerá en el banco de suplentes.

Ante ese escenario, Díaz aparece como una carta clave. El colombiano, quien ya suma 20 goles y 16 asistencias en su primera temporada con el gigante bávaro, ha mostrado versatilidad para actuar como delantero y llega en confianza tras marcar y asistir en la goleada reciente del Bayern sobre Borussia Monchengladbach.

Siga el minuto a minuto de Atalanta vs. Bayern Múnich en la Champions League:

El colegiado noruego Espen Eskás fue designado por la UEFA para dirigir el partido entre Atalanta y Bayern Múnich. Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin serán sus asistentes. El portugués Tiago Martins estará a cargo del VAR.

Atalanta, bajo la dirección de Gian Piero Gasperini, va con un 3-4-3: Marco Carnesecchi; Lorenzo Bernasconi, Isak Hein, Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Mario Pasalic y Nicola Zalewski; Nikola Krstovic, Gianluca Scamacca y Kamaldeen Sulemana.

Vincent Kompany se decantó por un 4-2-3-1 para enfrentar a Atalanta: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamencano, Jonathan Tah y Josip Stanisic; Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz; Nicolas Jackson. Harry Kane arranca el partido en el banco de suplentes.

