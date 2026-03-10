Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
En VivoActualizado hace 21 segundos

EN VIVO: Atalanta vs. Bayern Múnich, siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions

El guajiro será la principal opción de ataque ante la ausencia de Harry Kane, quien arrastra molestias en uno de sus gemelos y arranca el partido como suplente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
10 de marzo de 2026 - 07:45 p. m.
Luis Díaz, figura de la selección de Colombia y del Bayern Múnich alemán.
Luis Díaz, figura de la selección de Colombia y del Bayern Múnich alemán.
Foto: EFE - LEONHARD SIMON
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Bayern Múnich, con el colombiano Luis Díaz entre sus inicialistas, visita este martes al Atalanta en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones 2025/26. En Bérgamo, el club alemán buscará imponer su jerarquía frente a un rival que suele hacerse fuerte en condición de local.

La previa está marcada por la duda sobre el estado físico de Harry Kane, quien sufre molestias en unos de sus gemelos y no pudo hacer parte del XI inicial. El técnico Vincent Kompany puso al senegalés Nicolas Jackson en lugar del delantero inglés, quien permanecerá en el banco de suplentes.

Vínculos relacionados

La colombiana Andrea Ramírez se coronó campeona del US Open 2026
Títulos colombianos en Brasil: Carrascal, Arias y Enamorado celebraron en los estaduales
Final en Brasil termina en pelea: 23 expulsados en Cruzeiro vs. Atlético Mineiro

Ante ese escenario, Díaz aparece como una carta clave. El colombiano, quien ya suma 20 goles y 16 asistencias en su primera temporada con el gigante bávaro, ha mostrado versatilidad para actuar como delantero y llega en confianza tras marcar y asistir en la goleada reciente del Bayern sobre Borussia Monchengladbach.

Siga el minuto a minuto de Atalanta vs. Bayern Múnich en la Champions League:

Actualización claveHace 5 horas

El encargado de impartir justicia

El colegiado noruego Espen Eskás fue designado por la UEFA para dirigir el partido entre Atalanta y Bayern Múnich. Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin serán sus asistentes. El portugués Tiago Martins estará a cargo del VAR.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Atalanta

Atalanta, bajo la dirección de Gian Piero Gasperini, va con un 3-4-3: Marco Carnesecchi; Lorenzo Bernasconi, Isak Hein, Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Mario Pasalic y Nicola Zalewski; Nikola Krstovic, Gianluca Scamacca y Kamaldeen Sulemana.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Bayern Múnich

Vincent Kompany se decantó por un 4-2-3-1 para enfrentar a Atalanta: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamencano, Jonathan Tah y Josip Stanisic; Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz; Nicolas Jackson. Harry Kane arranca el partido en el banco de suplentes.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Luis Díaz

Luis Diaz

Bayern

Lucho Diaz

Bayern Munich

Luis Diaz hoy

Luis Dias

Bundesliga

Harry Kane

Luiz Dias

Atalanta

Champions

Liga de Campeones

Champions League

UEFA

Atalanta vs. Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Atalanta

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.