EN VIVO: Flamengo pierde 1-0 contra el PSG en la final de la Copa Intercontinental 2025

El colombiano Jorge Carrascal inicia la final de la Copa Intercontinental 2025 contra PSG como titular en el Flamengo. Foto: EFE - NOUSHAD THEKKAYIL

Hoy miércoles 17 de diciembre de 2025, Flamengo y París Saint-Germain (PSG) juegan la final de la Copa Intercontinental 2025. Un duelo más que interesante luego de lo visto en el Mundial de Clubes de la FIFA de este año, en el que los equipos brasileños se mostraron muy competitivos frente a las potencias europeas.

Flamengo, equipo en el que milita el colombiano y habitual convocado de Nestor Lorenzo (DT de la selección de Colombia), Jorge Carrascal, está buscando búsqueda su segunda Copa Intercontinental, la cual no gana un equipo sudamericano desde 2012. En esa ocasión fue Corinthians el club que se alzó con el título.

A partir de ese momento, los equipos europeos ha tenido un marcado dominio sobre el torneo. Eso sí, Flamengo llega como la escuadra en el continente que más podría acercarse al nivel en Europa. Una sensación que los reciente títulos de Copa Libertadores y Serie A de Brasil avalan, además de su nómina, la segunda más costosa de América.

Por otro lado, está el PSG, campeón de la UEFA Champions League 2024/25. Aunque no mantiene el mismo nivel que lo llevó a su primera Orejona en junio de este año, si conserva casi toda la estructura de jugadores que hicieron ese título posible. Adicionalmente, tiene la motivación de jugar su primera final internacional.

El partido empieza a las 12:00 a. m. hora de Colombia. No se pierda el minuto a minuto de la final y las incidencias que tenga el colombiano Jorge Carrascal, quien inicia como titular. Una situación que se ha hecho habitual de un tiempo para acá y que le abre mucho más la puerta de la selección de cara a la Copa del Mundo 2026.

Minuto a minuto de Flamengo vs. PSG: final Copa Intercontinental 2025

⏱ 46’ Flamengo ⚪ 0-1 🔵 PSG 🏆

⏱ 45+3’ Flamengo ⚪ 0-1 🔵 PSG 🏆

Con muy poco, París Saint-Germain termina la primera mitad de la final de la Copa Intercontinental 2025 como campeón.

⏱ 45’ Flamengo ⚪ 0-1 🔵 PSG 🏆

Tres minutos más.

⏱ 42’ Flamengo ⚪ 0-1 🔵 PSG 🏆

Un cabezazo en el área para muy cerca del arco defendido por el arquero Matvey Safanov.

⏱ 38’ Flamengo ⚪ 0-1 🔵 PSG 🏆

Se equivoca Rossi en la recepción de un centro de Doué y Kvaratskhelia marca el primero de la final.

⏱ 32’ Flamengo ⚪ 0-0 🔵 PSG 🏆

Fabián Ruiz recibe tarjeta amarilla por una pierna en alto en contra de Alex Sandro.

⏱ 30’ Flamengo ⚪ 0-0 🔵 PSG 🏆

Jorginho y Alex Sandro, ambos con pasado reciente en Europa, reciben amonestación en el partido.

⏱ 17’ Flamengo ⚪ 0-0 🔵 PSG 🏆

El equipo brasileño hace su primer remate al arco luego de una larga posesión del balón de parte de los franceses.

⏱ 10’ Flamengo ⚪ 0-0 🔵 PSG 🏆

La revisión del VAR anula el gol del PSG luego de que el balón traspasara totalmente la línea de fondo.

⏱ 4’ Flamengo ⚪ 0-0 🔵 PSG 🏆

João Neves se lo pierde frente al arco.

⏱ 0’ Flamengo ⚪ 0-0 🔵 PSG 🏆

