Colombia vs. España en el Mundial Femenino Sub-17: hora y dónde ver en vivo

Todo está servido para el debut tricolor en Casablanca. La selección femenina de Colombia enfrenta este domingo a España en el estadio Mohammed VI de Marruecos por la primera fecha del Grupo E del Mundial Sub-17 Femenino 2025.

Será la séptima participación del combinado nacional en un evento de la categoría. En 2022 se logró el subcampeonato, mientras que en las demás ediciones no se pudo superar la primera fase. El equipo de todos estará bajo el mando de Carlos Paniagua, a cargo de las juveniles del país desde 2021.

El primer examen será nada menos que contra España, una de las potencias. Se trata de la bicampeona del torneo (2018 y 2022), que llega con la etiqueta de favorita bajo la conducción técnica de Milagros Martínez. Entre sus figuras destaca Lua Arufe, delantera del Barcelona B.

Precisamente, uno de los duelos más recordados entre tricolores e ibéricas se dio en el Mundial Sub-17 de India 2022, cuando España se impuso 1-0 con un autogol de Ana María Guzmán en la final. Fue la primera vez que una selección juvenil de nuestro país nacional alcanzaba una final mundialista.

El antecedente más reciente entre ambas fue el 22 de octubre de 2024 en República Dominicana. Fue un partido amistoso en el que España ganó 2-1. A pesar del historial en contra, el equipo de todos la buscará revancha en el escenario más importante de todos.

La selección de Colombia aterrizó en Marruecos, su cuarta cita orbital sub-17 consecutiva, después de obtener el cuarto lugar en el Sudamericano que se realizó este año y del que fue anfitriona. Las distintas sedes de dicho evento fueron Manizales, Palmira y Cali.

En aquel torneo, entre las dirigidas por Paniagua se destacó María Baldovino, delantera y goleadora del equipo con siete tantos. En el combinado nacional también se han destacado la portera Isabella Tejada y la volante Ella Grace Martínez.

La tricolor disputará todos sus compromisos de la primera ronda en el estadio Mohammed VI de Casablanca. El miércoles 22 de octubre se medirá con Costa de Marfil y cerrará su participación en la fase de grupos con un duelo ante Corea del Sur el sábado 25.

Hora y dónde ver en vivo España vs. Colombia en el Mundial Sub-17 de Marruecos 2025:

Fecha: Domingo 19 de octubre

Lugar: Casablanca, Marruecos

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Canal: Gol Caracol y ditu

