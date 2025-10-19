Manchester United venció a Liverpool en Anfield: así fueron los goles (video)

Harry Maguire le dio la victoria a Manchester United. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Un gol de Harry Maguire, a seis minutos del final, dio la victoria al Manchester United, que profundiza la crisis del Liverpool, al sumar por primera vez en diez años cuatro derrotas consecutivas en la Premier League y una en Liga de Campeones, y se queda a cuatro puntos del Arsenal, que es líder.

El conjunto de Rúben Amorim, que por primera vez desde que está en el cargo logra dos victorias consecutivas en la Premier y rompe una racha sin ganar como visitante desde marzo, y en Anfield desde enero de 2016, se adelantó con un tanto de Bryan Mbeumo en el primer minuto y supo reaccionar después del tanto del empate de Cody Gakpo con un cabezazo de Maguire, para conseguir los tres puntos.

El encuentro comenzó de la mejor manera para los ‘Diablos Rojos’ ya que cuando apenas había transcurrido un minuto de juego, Mbeumo adelantó al United al batir a Mamardashvili tras un pase filtrado de Amad Diallo que sorprendió a la zaga local.

El gol fue muy protestado por el Liverpool debido a que el árbitro no detuvo el juego tras un impacto en la cabeza de Alexis Mac Allister, que quedó tendido sobre el césped y tuvo que continuar el encuentro con un gorro protector debido a una brecha.

El conjunto visitante mostró solidez defensiva y buscó hacer daño a la contra, mientras que el Liverpool, falto de precisión en la construcción, se encontró con un muro defensivo.

A partir del minuto 20, el partido se convirtió en un intercambio de golpes, con los palos como protagonistas. Gakpo, en dos ocasiones, y Bruno Fernandes mandaron el esférico a la madera, en una primera parte marcada por la falta de acierto goleador más que por la ausencia de oportunidades.

Pese a los intentos del Liverpool, el más claro el mano a mano fallado por Isak ante Lammens, por reaccionar tirando de intensidad y empuje más que de claridad táctica, el United resistió con orden y se marchó al descanso con una ventaja mínima pero significativa.

En la segunda mitad, los reds salieron con ganas de igualar el marcador y generaron varias ocasiones peligrosas.Apenas iniciada la segunda parte, Gakpo envió el balón por tercera vez al palo tras un centro preciso de Salah, y poco después, Mac Allister avisó desde lejos.

Arne Slot movió el banquillo dando entrada a Florian Wirtz y Hugo Ekitike, fichados esta temporada para reforzar una plantilla campeona, y este último avisó de inmediato con un remate que no terminó en gol, mientras que Salah también perdonó otra ocasión clara.

La insistencia del Liverpool continuó y finalmente la presión dio sus frutos cuando Federico Chiesa, que había entrado seis minutos antes, envió un centro perfecto que Gakpo aprovechó para rematar y anotar el gol que igualaba el marcador.

Sin embargo, en el mejor momento de los reds, llegó el golpe definitivo del Manchester United. Seis minutos después, Bruno Fernandes colgó un balón al área y Maguire, atento, conectó de cabeza para poner el 1-2 haciendo saltar todas las alarmas.

El Liverpool volvió a perdonar poco después, tras un centro de Frimpong que Gakpo remató en el área pequeña con todo a su favor, pero no logró acertar.En los minutos finales, el Manchester United se atrincheró, logró despejar todos los centros y balones colgados y aseguró una victoria que le coloca noveno en la tabla, mientras que el Liverpool se queda tercero.

