José Enamorado llegó a Gremio: así fue la presentación del campeón con Junior

José Enamorado confirmó uno de sus pasos más importante en su carrera profesional. El extremo colombiano fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre, concretando así su primera experiencia en el fútbol del exterior tras un semestre consagratorio con Junior de Barranquilla y luego de varias semanas de negociaciones que mantuvieron en vilo al mercado colombiano.

El club brasileño, dirigido por el portugués Luis Castro, anunció la llegada del futbolista, resaltando tanto su impacto reciente como su recorrido en el Fútbol Profesional Colombiano. Enamorado se convierte en el tercer colombiano del plantel, sumándose a Gustavo Cuéllar y Miguel Monsalve, este último actualmente lesionado, en un equipo que busca renovar sus variantes ofensivas para la temporada.

¿Cómo presentó Gremio a José Enamorado?

Gremio no escatimó elogios en su anuncio oficial y publicó un video exaltando la llegada del atacante colombiano. Destacó que en la temporada pasada disputó 53 partidos y marcó 11 goles. Además, informó que el jugador arribó a Porto Alegre para cumplir con los exámenes médicos y firmar un contrato por tres años.

El conjunto gaúcho también subrayó su capacidad individual, apoyándose en una compilación de jugadas que muestran el desequilibrio, la velocidad y la influencia ofensiva que enamoró en Colombia.

El semestre de José Enamorado en Colombia

El segundo semestre de 2025 fue una auténtica vitrina para José Enamorado. Con Junior, no solo levantó la estrella 11, sino que se consolidó como la figura ofensiva más influyente del equipo. En la pasada Liga, aportó 8 goles y 4 asistencias.

Su incidencia fue especialmente decisiva en la final frente a Deportes Tolima. En esa serie, Enamorado marcó tres goles, incluidos dos en Barranquilla y uno en Ibagué, actuaciones que terminaron inclinando la balanza y sellando el título para el conjunto rojiblanco.

¿Cómo se cerró la negociación entre Gremio y Junior?

Gremio aceptó pagar los 3 millones de dólares correspondientes a la cláusula de rescisión, luego de una primera oferta que no convenció a la dirigencia barranquillera. La insistencia del club brasileño y una segunda propuesta ajustada a las exigencias económicas destrabaron el acuerdo, que se cerró tras el intercambio de documentos y detalles administrativos.

Desde Junior se confirmó que el traspaso estaba prácticamente definido antes del anuncio oficial. Una fuente del club aseguró que el acuerdo se encontraba en un 95 %, percepción que fue respaldada por periodistas especializados en el mercado colombiano.

Junior poseía el 60 % de los derechos económicos del jugador, mientras que el 40 % pertenece a Real Cartagena. Con la cifra pactada, el equipo barranquillero recibirá 1.800.000 dólares, y el conjunto heroico 1.200.000 dólares, un ingreso relevante para ambas instituciones.

