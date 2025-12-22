Lamine Yamal abrió canal de YouTube y en el primer video salió con camiseta de Luis Díaz

Lamine Yamal, en su primer video como youtuber. Foto: YouTube

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lamine Yamal, el jugador del momento, dio un nuevo paso fuera de la cancha y abrió su propio canal de YouTube, una plataforma desde la que busca mostrar su día a día, su rutina como futbolista profesional y aspectos más personales de una carrera que, pese a su corta edad, ya es estelar.

La noticia fue sensación inmediata en las redes sociales, en las que el español suma millones de seguidores.

Sin embargo, en Colombia hubo un detalle que no pasó desapercibido: en su primer video, el futbolista de FC Barcelona apareció usando la camiseta negra de la selección Colombia, la misma de Luis Díaz.

La cercanía de Luis Díaz con Lamine Yamal

Ese guiño visual llevó a muchos a recordar el amistoso que disputó la selección Colombia frente a España en Londres, un partido que marcó uno de los momentos más comentados del último tiempo para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

En aquel encuentro, Colombia ganó 1-0 con gol de Daniel Muñoz y utilizó justamente la camiseta negra que hoy Yamal exhibe en su video, un detalle que avivó lecturas simbólicas y conexiones futboleras entre ambos talentos.

¿Luis Díaz estuvo cerca de Barcelona?

Más allá de la coincidencia estética, el vínculo pudo haber sido real en la cancha. Luis Díaz estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Barcelona, en una negociación que ilusionó tanto a la afición culé como a los seguidores del extremo colombiano.

El propio club reconoció después que lo quería, pero no tenía la capacidad económica para cumplir con las exigencias de Liverpool. Esa falta de margen financiero terminó por redirigir la historia y abrirle otro camino al colombiano.

Así, estuvimos muy cerca de ver a Lucho compartiendo ataque con Lamine Yamal, pero finalmente quien llegó a préstamo fue Marcus Rashford, cerrando una puerta que parecía a punto de abrirse.

Los brillantes números de Luis Díaz en Alemania

El destino llevó a Luis Díaz a Bayern Munich, donde vive un momento sobresaliente y se ha consolidado como uno de los extremos más determinantes del mundo, en un escalón de impacto similar al que hoy ocupa Lamine Yamal en Europa.

Los números respaldan ese nivel: en 22 partidos con el Bayern, Díaz ha participado directamente en 20 acciones de gol y ya levantó un título; 13 anotaciones, siete asistencias y una Supercopa de Alemania, marcan sus registros.

Con ese presente, Luis Díaz apunta a llegar en su mejor versión al gran reto de 2026, el Mundial 2026 con la selección de Colombia, donde Colombia sueña con competir de tú a tú frente a las potencias y volver a ser protagonista en la escena global.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador