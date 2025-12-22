Neymar fue operado con éxito y no renuncia al sueño del Mundial de la FIFA de 2026

Neymar sacó del descenso a Santos y lo clasificó a Copa Sudamericana de 2026. Foto: Agencia AFP

Neymar sigue enfocado en recuperar su máximo nivel y en estar entre los convocados al Mundial de la FIFA de 2026. El atacante de Santos se sometió con éxito a una artroscopia en la rodilla izquierda para corregir una lesión en el menisco que lo venía aquejando desde hace varios meses, con el objetivo de llegar en condiciones óptimas a la cita mundialista.

La intervención se realizó en el hospital privado Mater Dei Nova Lima, en Belo Horizonte, y estuvo a cargo del doctor Rodrigo Lasmar, médico habitual de la selección brasileña. A través de un breve comunicado, Santos confirmó que “la cirugía fue un éxito y el jugador está bien”.

Con esto, está previsto que el futbolista comience de inmediato el proceso de rehabilitación. Aunque el club no fijó un plazo exacto, se estima que Neymar estará alejado de los terrenos de juego al menos un mes.

El balance de Neymar en 2025 con Santos

Desde su regreso a Santos, en enero de 2025, el exjugador de Barcelona, PSG y Al-Hilal no logró la continuidad deseada, aunque su aporte fue clave en el tramo final del Brasileirao para evitar el descenso del equipo paulista.

En total, Neymar disputó 30 partidos desde su retorno al club que lo formó, con un balance de 11 goles y cuatro asistencias. En la liga brasileña 2025 sumó ocho tantos y una asistencia en 20 encuentros, cinco de esos goles en las últimas cinco jornadas, momento en el que Santos peleaba por la permanencia en la máxima división del fútbol de Brasil.

El futuro de Neymar rumbo al Mundial de la FIFA 2026

Mientras avanza su recuperación, el futuro contractual del ‘10’ sigue en el aire. Su vínculo con Santos finaliza el próximo 31 de diciembre, aunque las negociaciones para una renovación están en marcha. Desde la directiva, encabezada por el presidente Marcelo Teixeira, manifestaron el deseo de que Neymar continúe, al menos, hasta la Copa del Mundo de la FIFA de 2026.

Precisamente, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá es el gran objetivo deportivo del astro brasileño. Pese a que aún no fue convocado por el seleccionador Carlo Ancelotti, que asumió el cargo a mediados de este año, Neymar mantiene intacta la ilusión de volver a vestir la camiseta de la canarinha.

El propio jugador dejó claro, durante un concierto en São Paulo, que hará todo lo posible para que Brasil vuelva a ser campeón del mundo, e incluso lanzó un mensaje directo al técnico italiano.

“Haremos todo lo posible, incluso lo imposible, para que este Mundial vuelva a Brasil. Si llegamos a la final, prometo que marcaré. En julio puedes pedirme que rinda cuentas. ¡Vamos, Ancelotti!, ayúdanos”, declaró Neymar en medio del concierto del cantante Thiaguinho.

Por ahora, Neymar se enfoca en superar una nueva lesión, completar su rehabilitación y recuperar ritmo competitivo. El astro brasileño enfrenta semanas decisivas que podrían marcar el rumbo de la recta final de su carrera.

