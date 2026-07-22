“Era una manzana podrida”, dijo un exjugador sobre Jhon Jáder Durán y su paso por Inglaterra

Jhon Durán celebrando un gol con Aston Villa en la Premier League contra Manchester City el 3 de abril de 2024. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

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Jhon Jáder Durán volvió a una de las mejores ligas en Europa, pero ni así ha dejado de dar de qué hablar. El joven delantero de 22 años fue cedido al Benfica de Portugal, pero desde Inglaterra todavía lo recuerdan y no especialmente con cariño; específicamente por su paso en el Aston Villa.

Gabriel Agbonlahor, exjugador inglés de los ‘Villanos’, arremetió sin piedra contra el futbolista colombiano, dando detalles de su salida del equipo británico. “Cuando Durán se fue del Aston Villa, todos estábamos un poco molestos, pero el entrenador hizo lo correcto”, dijo Agbonlahor en televisión.

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“Todos quieren deshacerse de él”

“Tiene 22 años y en 18 meses miren lo que le pasó. A veces los jugadores son manzanas podridas, y felicito a Unai Emery por deshacerse de él”, agregó el exjugador. Vale la pena recordar que Jhon Durán ha pasado por tres equipos (Al-Nassr, Fenerbahçe y Zenit) durando en cada uno menos de seis meses.

Sin duda, antecedentes que no le ayudan para cambiar su imagen de futbolista inestable desde que salió del Aston Villa. Y unas situaciones del pasado que le han cerrado algunas oportunidades con otros equipos.

“Parece que todos los entrenadores que lo tienen quieren deshacerse de él. ¿Quería que volviera al Aston Villa? No. Causó varios problemas en el vestuario”, finalizó Gabriel Agbonlahor refiriéndose a Jhon Jáder Durán.

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¿Cómo le fue a Durán en el Aston Villa?

Durante su etapa en la Premier League, tras jugar en la MLS de Estados Unidos, el atacante colombiano jugó 78 partidos, anotando 20 goles y dando una asistencia. Un rendimiento que lo llevó a exigir la titularidad en el equipo.

Sin embargo, tal parece que la relación con su director técnico, Unai Emery, se terminó enfriando y el jugador pidió su salida del club. Fue en ese momento que el Al Nassr de Arabia Saudita pagó EUR 77 millones por el delantero.

Sin embargo, en Medio Oriente y compartiendo vestuario con Cristiano Ronaldo, Jhon Durán tampoco pudo asentarse en el equipo y menos de un semestre después de su compra salió cedido al Fenerbahçe de Turquía.

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