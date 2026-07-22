Resultados de la primera jornada del segundo semestre en la Copa Betplay 2026

Jugadores de Nacional tras el partido de vuelta de la final de la Liga Betplay 2026-I en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, Antioquia. Foto: EFE - STR

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Pasada la final del Mundial 2026, el fútbol en las diferentes ligas del mundo comienza a reactivarse y en el caso de Colombia no es la excepción. Sin embargo, el campeonato encargado de dar el puntapié inicial post-Copa del Mundo no fue la Primera A, sino la Copa Betplay con eliminación directa.

Se trata de la Fase 1B de la Copa Colombia en la que participan los equipos que no hicieron parte de la Fase 1A, una ronda de cuatro grupos, cada uno con cinco equipos. Estos fueron los resultados de esta primera jornada, haciendo la salvedad de que es apenas el partido de ida de cada llave.

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Resultados de la Copa Betplay 2026

Atlético Nacional 2-0 Tigres (debut de Lucas González)

Internacional de Bogotá 1-0 Internacional FC

Deportes Tolima 2-1 Deportes Quindío

Deportivo Pasto 0-1 Bogotá FC

Once Caldas 3-0 Envigado

América de Cali 2-1 Real Cartagena (La Mecha jugó con uno menos)

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Partidos pendientes de la Copa Betplay 2026

El único partido que no se pudo llevar a cabo según el calendario oficial es el de Unión Magdalena e Independiente Santa Fe. Esto es por cuenta del compromiso internacional del Club Cardenal el jueves en la Copa Sudamericana.

Además, durante la noche del miércoles 22 de julio de 2026, Junior de Barranquilla y Barranquilla FC cerrarán los duelos de ida. El Tiburón oficiará de local en el estadio Romelio Martínez por cuenta de los arreglos en el Metropolitano.

Los encuentros de vuelta de esta Fase 1B se jugarán entre el martes 28 y el jueves 30 de julio, cuando ya haya iniciado la Liga Betplay 2026-II. El gran objetivo de los equipos más ganadores del fútbol profesional colombiano.

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Fase 1B de la Copa Betplay 2026 (partidos de vuelta)

Deportes Quindío vs. Deportes Tolima (martes 28 a las 6:15 p. m.)

Bogotá FC vs. Deportivo Pasto (martes 28 a las 7:00 p. m.)

Tigres vs. Atlético Nacional (martes 28 a las 8:30 p. m.)

Barranquilla FC vs. Atlético Junior (miércoles 29 a las 5:30 p. m.)

Internacional FC vs. Internacional de Bogotá (miércoles 29 a las 7:00 p. m.)

Real Cartagena vs. América de Cali (miércoles 29 a las 8:00 p. m.)

Envigado FC vs. Once Caldas (jueves 30 a las 3:30 p. m.)

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