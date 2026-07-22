Santa Fe vs. Caracas: hora y dónde ver en vivo a El León en la Copa Sudamericana 2026

Partido de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026 entre Independiente Santa Fe y Platense de Argentina en el estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Independiente Santa Fe vuelve a la competición que siempre le evocará sus mejores memorias: la Copa Sudamericana. El elenco cardenal terminó tercero en el grupo E de la Copa Libertadores 2026, lo que le dio el derecho a jugar los playoffs de ‘La Otra Mitad de la Gloria’ en este segundo semestre del año.

Su rival en esta ronda preliminar, justo antes de los octavos de final, es Caracas de Venezuela, el cual viene de ganarle el segundo lugar del grupo E de la Sudamericana a Racing de Argentina. Solo fue superado por Botafogo, que con 16 puntos fue el líder de la zona y espera rival en la siguiente fase.

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Santa Fe en la Copa Libertadores 2026

A pesar de empezar su camino en ‘La Gloria Eterna’ con dos derrotas y un empate, este último de local, el equipo capitalino pudo recomponer el camino con dos victorias en los dos últimos partidos, una de estas como visitante.

Aun así, a la escuadra bogotana no le alcanzó para seguir en la Libertadores y le tocó conformarse con el tercer lugar del grupo. Eso sí, el sorteo fue benevolente con el cuadro rojo que tiene una gran oportunidad de avanzar.

Para lograr ese objetivo, Independiente Santa Fe deberá primero vencer con autoridad a Caracas en el estadio El Campín de Bogotá, y luego sostener o aumentar la ventaja en el partido de vuelta en la capital venezolana.

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Caracas en la Copa Sudamericana 2026

La clave del equipo venezolano para superar a Racing en el grupo de la Sudamericana fue que no perdió ninguno de los dos duelos directos contra los argentinos. Además, ganar seis puntos de seis posibles frente a Independiente Petrolero maximizó sus posibilidades.

Eso sí, empató de local frente a Botafogo y perdió en condición de visitante. Además, consiguió cinco puntos de nueve posibles fuera de su estadio. Una estadística a tener en cuenta previo al duelo contra Santa Fe.

Habrá que esperar qué postura tomará Caracas en El Campín y cuál es el plan de Pablo Repetto, no solo para abrir el marcador lo más rápido posible, sino también para mostrar su mejor cara frente a su gente y al continente.

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Santa Fe vs. Caracas: hora y dónde ver en vivo

Fecha : jueves 23 de julio de 2026

Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Hora : 7:30 p. m.

Canal: ESPN y Disney+ Premium

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