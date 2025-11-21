Logo El Espectador
¡Escándalo con Kevin Mier! Lo acusan desde México de protagonizar un presunto robo

El arquero de Cruz Azul de México y de la selección de Colombia es acusado por la dueña de una casa en Ciudad de México por presuntos daños en la vivienda, deudas de arriendo e incumplimiento de contrato.

Diego Alejandro Daza Gómez
21 de noviembre de 2025 - 06:16 p. m.
Kevin Mier aquero de Cruz Azul y de la selección de Colombia.
Foto: EFE - Isaac Esquivel
Kevin Mier, arquero de Cruz Azul y de la selección de Colombia, enfrenta un nuevo episodio fuera de las canchas luego de que la propietaria de una vivienda en Ciudad de México lo denunciara por presuntos daños en el inmueble, falta de pago y “abandono” del contrato de arrendamiento.

La denuncia fue presentada por Yolanda Muñiz Martínez ante el Poder Judicial de la Ciudad de México y quedó registrada en el expediente 50042025, con orden de trámite el pasado 9 de octubre.

Según documentos citados por un medio mexicano, la deuda ascendería a 270.000 pesos mexicanos, cerca de 55 millones de pesos colombianos, correspondientes a varios meses de renta y a una penalidad por incumplimiento del contrato.

Muñiz aseguró que Mier habría dejado la vivienda con daños en diferentes espacios, incluidos muebles, armarios y áreas comunes como la piscina. También afirmó que en la inspección registraron la ausencia de algunos electrodomésticos, entre ellos un horno microondas que, según la denunciante, hacía parte del inventario original.

Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó varios pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y, por lo tanto, dejó de pagar la renta”, declaró Muñiz al medio mexicano, que difundió fotografías y videos del estado del inmueble.

La mujer también señaló que inicialmente no logró notificar al jugador y que, por ello, acudió a las oficinas de Cruz Azul, donde la demanda fue entregada el 13 de noviembre.

La vivienda había sido ocupada anteriormente por el también colombiano Kevin Castaño, exjugador del club. Según la arrendadora, Mier habitó el lugar por cerca de un año y medio.

Este proceso legal se suma al difícil momento deportivo del arquero. Hace pocas semanas, Mier fue operado luego de sufrir una fractura de tibia por una entrada de Adalberto Carrasquilla en el partido entre Cruz Azul y Pumas. La lesión lo dejó por fuera del cierre del torneo y mantiene en duda su disponibilidad para el Mundial de 2026.

Hasta el momento, ni Kevin Mier ni Cruz Azul han emitido un comunicado oficial sobre la denuncia, mientras se espera que el jugador presente sus descargos ante las autoridades mexicanas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

