España cumplió y Escocia desató la locura en Glasgow: 39 países clasificados al Mundial 2026

La última jornada de las eliminatorias europeas dejó una estampa que, por previsible, no perdió impacto: España selló su clasificación al Mundial de 2026 con un empate 2-2 frente a Turquía en Sevilla. El equipo de Luis de la Fuente, que afrontaba el cierre con un margen casi irremontable —solo una derrota por siete goles o más lo dejaba por fuera—, terminó asegurando una fase previa invicta, aunque con más sufrimiento del necesario. La otra gran noticia del día llegó desde Glasgow, donde una Escocia desatada firmó su regreso a la Copa del Mundo después de casi tres décadas de ausencia.

España abrió el marcador muy temprano, como si quisiera despejar cualquier sombra de duda. Dani Olmo, a los cinco minutos, aprovechó un pase de Marc Cucurella y definió cruzado para poner a la Roja en ventaja, en una acción que confirmó el buen momento del mediapunta del Barcelona.

El impulso inicial, sin embargo, se diluyó con el paso de los minutos. Turquía, que necesitaba un milagro, encontró espacios en la relajación española y castigó antes del descanso con el gol de Deniz Gül (42’) tras un tiro de esquina mal defendido.

El segundo tiempo trajo un guion inesperado: lejos de la reacción esperada, España recibió otro golpe cuando Salih Ozcan (54’) firmó el 1-2 con un potente remate desde afuera, aprovechando la pasividad defensiva. La respuesta no tardó, y Mikel Oyarzabal (62’), siempre oportuno, empató tras un rebote que Turquía no logró despejar. Fue suficiente para cerrar la fase de clasificación sin derrotas y asegurar su decimoséptima participación mundialista, pero no para disipar esa mezcla de alivio e inconformidad que Olmo resumió después: “tenemos un sabor agridulce”.

Mientras España cumplía el trámite, el resto de la jornada ofreció emociones de otro calibre. Escocia protagonizó un cierre inolvidable contra Dinamarca y logró un billete que llevaba 26 años persiguiendo. En un Hampden Park que osciló entre la ansiedad y la euforia, los locales ganaron 4-2 con dos goles en tiempo añadido —Tierney (90+3’) y McLean (90+8’)— para desatar una celebración que parecía congelada desde 1998. Dinamarca, superada en puntos, deberá ir al repechaje, donde también esperan selecciones como Italia, Suecia o Polonia.

En paralelo, Bélgica, Suiza y Austria también certificaron su ingreso directo. Los belgas lo hicieron con una goleada 7-0 sobre Liechtenstein, los suizos resistieron un 1-1 contra Kosovo para mantener el liderato de su zona, y los austríacos empataron 1-1 frente a Bosnia-Herzegovina para sostener el primer puesto del grupo H. Turquía y Dinamarca, por su parte, intentarán llegar al Mundial a través de los repechajes de marzo.

Con estos resultados, el mapa del Mundial empieza a tomar forma. Ya son 39 los clasificados a la Copa del Mundo de Norteamérica, un torneo que por primera vez reunirá a 48 selecciones repartidas en doce grupos de cuatro, con los dos primeros y los ocho mejores terceros avanzando a dieciseisavos. El torneo se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, con el Estadio Azteca recibiendo el partido inaugural el 11 de junio y el MetLife Stadium de Nueva Jersey albergando la final el 19 de julio.

Países clasificados hasta el momento para el Mundial 2026

Concacaf (3): Estados Unidos, México, Canadá

Sudamérica (6): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia

Europa (12): Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania, Países Bajos, España , Escocia , Bélgica , Austria , Suiza

Asia (8): Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita

Oceanía (1): Nueva Zelanda

África (9): Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica

