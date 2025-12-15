Logo El Espectador
España vs. Argentina: esta es la fecha en la que se jugaría la Finalissima

El partido entre la selección campeona de Sudamérica y de Europa ya tiene lugar y día establecido.

Diego Alejandro Daza Gómez
15 de diciembre de 2025 - 08:30 p. m.
Lionel Messi va en busca de su segunda Finalissima.
Foto: EFE - Adan González
Todo parece indicar que la final entre Argentina y España sí se llevará a cabo. Después de varias semanas de especulación en las que parecía que este partido, entre las dos mejores selecciones según el ranking FIFA, no se jugaría, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Louzán, confirmó que este encuentro sí se llevará a cabo.

Este lunes, 15 de diciembre, Louzán declaró que el partido ya cuenta con la aprobación de algunas entidades oficiales. “Esa unión e ilusión se volverán a ver en el mes de marzo en la llamada Finalissima. Hemos cerrado un acuerdo con UEFA y estamos a la espera de la confirmación oficial”, mencionó el presidente.

A falta de confirmación oficial, el partido se jugaría el 27 de marzo del 2026 en el estadio de Lusail, Catar, lugar en el que la selección de Argentina levantó su último campeonato del mundo.

Sin embargo, a pesar de que por el lado de la Federación Española de Fútbol confirmaron el partido, por parte de la Asociación del Fútbol Argentino la idea aún no termina de convencer, por eso la falta de confirmación oficial del encuentro. Esto, debido a que, después del sorteo del mundial de la FIFA 2026, existe la posibilidad de que Argentina se enfrente contra España en los dieciseisavos de final del certamen.

Desde la selección dirigida por Lionel Scaloni no quieren enfrentarse, con tan poco tiempo de diferencia, a una de sus posibles competencias en el mundial, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Argentina buscaría, en dado caso de confirmarse la disputa del partido, hacerse con su segundo trofeo. La primera edición del torneo se jugó entre la selección albiceleste y la selección de Italia el 1 de julio de 2022. En dicha ocasión, el equipo de Leonel Messi levantó el título luego de ganarle 3-0 a la azzurra en el estadio de Wembley, Londres.

¿Cómo llegan la selección de Argentina y la selección de España a la Finalissima?

La selección de Sudamérica viene de lograr casi todos sus objetivos deportivos antes de la cita mundialista. En la Copa América, en 2024, la albiceleste le ganó 1-0 a la selección de Colombia en la final. Por otro lado, quedó primera en las eliminatorias sudamericanas de cara al mundial de la FIFA 26, con 38 puntos, nueve más que su escolta, la selección de Ecuador.

Por su lado, la selección de España logró clasificar a la Finalissima luego de ganarle 2-1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa. También, el equipo dirigido por Luis de la Fuente, clasificó a la máxima cita mundialista al quedar primera de su grupo en las eliminatorias europeas con 16 puntos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

