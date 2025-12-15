Jhon Jáder Durán es un jugador casi imprescindible, esa es la opinión de la prensa turca

Jhon Durán con José Mourinho en Turquía. Foto: Fenerbahce

Jhon Jáder Durán vive un gran momento en Turquía. Luego de su frustrante paso por el Al-Nassr de Arabia Saudita, al menos desde lo deportivo, el delantero colombiano de 22 años se está haciendo un jugador muy importante para el Fenerbahce.

Dos goles sobre la hora en los últimos cuatro partidos están perfilando al antioqueño como un jugador decisivo en los momentos importantes. Un contexto actual que poco a poco lo alejan de la imagen que dejó en la selección de Colombia.

Incluso algunos episodios de indisciplina, lesiones y no continuidad parecen lentamente quedar en el pasado del ex-Envigado. Eso sí, situaciones como la expulsión en el empate 1-1 frente al Ferencváros por UEFA Europa League sigue siendo un lastre para Durán.

Aun así, desde el país euroasiático siguen confiando en que el artillero colombiano terminé de explotar en la segunda parte de la temporada. Al menos eso fue lo que dijo el periodista Sercan Hamzaoğlu, quien aseguró que el cuerpo técnico sigue contando con él.

¿Qué dijeron de Durán en Turquía?

“Jhon Durán es un jugador con ganas de jugar. Cuando tienes a un jugador como Durán en la plantilla, es difícil prescindir de él. No jugó el partido contra el Brann por sanción. Será titular contra el Konyaspor”, afirmó Hamzaoğlu.

En su primera temporada con el Fenerbahce, Jhon Jáder Durán ha jugado 13 partidos, contando todas las competiciones. En ellos, el delantero registra tres goles y dos asistencias; cifras discretas que aún le dejan mucho margen de mejora al colombiano.

El club turco volverá a jugar de local hoy lunes 15 de diciembre de 2025 a las 12:00 p. m. contra el Konyaspor por la fecha 16 de la Superliga Turca, en la que el Fenerbahce marcha tercero con 33 puntos, a seis puntos del líder, Galatasay.

¿En qué equipos ha jugado Jhon Jáder Durán?

El nacido en Zaragoza, Antioquia, debutó el 10 de febrero de 2019 en Envigado FC, marcando su primer gol más de seis meses después. Casi tres años después, el Chicago Fire de la MLS de Estados Unidos confirmó su primer traspaso.

Apenas un año después, Durán dio el paso al fútbol europeo de la mano del Aston Villa de Inglaterra. En el viejo continente, el joven delantero jugó 55 encuentros y marcó 12 goles, y aunque pudieron haber sido mucho más, Jhon Jáder Durán decidió irse al fútbol saudí.

El Al-Nassr pagó 77 millones euros por el futbolista colombiano y le firmó un contrato por cinco años. No obstante, tan solo seis meses después, Durán fue cedido al Fenerbahce de Turquía, donde permanecerá, al menos, hasta julio de 2026.

