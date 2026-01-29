Esta es la razón por la que James Rodríguez no llegó al fútbol ecuatoriano

Detalle de la camiseta número 10 de James Rodríguez con la selección colombiana durante el partido amistoso internacional entre Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium el 15 de noviembre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. Foto: Getty Images via AFP - LEONARDO FERNANDEZ

A menos de cinco meses para el debut de Colombia en el Mundial 2026, el “10″ y capitán del equipo no tiene club. James Rodríguez sigue en búsqueda de un conjunto que le abra las puertas y le permita jugar antes de su tercera Copa del Mundo con la selección de Colombia. Los pretendientes han sido muchos y variados.

Uno de ellos fue Barcelona de Ecuador. El cuadro más ganador de la liga ecuatoriana recibió el ofrecimiento de James, pero las conversaciones no prosperaron. Según el presidente de la Comisión de Fútbol del combinado de Guayaquil, la aspiración salarial del futbolista colombiano y la imposibilidad de cumplirla enfriaron el negocio.

¿James al fútbol de Ecuador?

“A mí me lo ofrecieron a James. Se hablaba de USD tres millones, pero Barcelona no tenía que poner todo. Aun así, simplemente son decisiones que se toman con la gerencia deportiva”, aseguró David Álvarez a Los Comentaristas de Radio Diblu.

Adicionalmente, el presidente de la Comisión de Fútbol del club ecuatoriano afirmó que los directivos se terminaron decantando por el fichaje de Darío Benedetto, delantero ex Boca Juniors, desestimando la llegada de la estrella de la selección de Colombia.

“¿Por qué no convenció? Simplemente, no dependía 100% del club. En la ecuación final había otras cosas para que él pudiera llegar. Además, había que cuidar la economía del club”, finalizó David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol.

¿Qué opciones le quedan a James Rodríguez?

Luego de ser vinculado con equipos en Brasil, México y Argentina, la única liga que le queda visible a James es la MLS de Estados Unidos. En el país norteamericano aún no comienza el rentado local y el crack de la selección podría encontrar hueco en alguna franquicia.

Sin embargo, esta tampoco parece una posibilidad viable si se consideran ciertas las declaraciones de Tom Bogert, redactor de The Athletic. El periodista publicó en X que, hasta la fecha, ninguno de los 20 clubes estadounidenses le ha hecho una oferta a James Rodríguez.

En conclusión, a puertas de entrar al mes de febrero, el panorama para el ídolo nacional es preocupante. Mucho más si se tiene en cuenta que, contrario a otras ocasiones, esta vez no le llueven las ofertas a la figura de la Copa América 2024.

